Украинская пара теннисисток Надежда и Людмила Киченок проиграли в 1/4 финала турнира по теннису в рамках Олимпийских игр 2020 в Токио.

Перед выходом в четвертьфинал спортивных соревнований, сестры Киченок обыграли соперниц на Олимпиаде. Сначала украинские теннисистки обошли спортсменок из Индии, а затем — итальянок.

В 1/4 финала Олимпийских игр пара теннисисток встретились с представительницами ОКР Вероникой Кудерметово и Еленой Весниной. Во втором матче парного разряда спортсменки, представляющие ОКР, обошли нидерландок Кики Бертенс и Деми Схюрс.

В первом сете теннисистки с ОКР сделали ранний брейк, что позволило им получить преимущество со счетом 3:0. В восьмом гейме они сделали еще один брейк и вышли вперед по партиям.

Во втором сете наступил переломный момент — со счетом 2:1 в пользу представительниц ОКР. Спортсменки сделали еще один брейк, а затем повторили его в шестом гейме.

Украинская пара теннисисток не смогла отыграться. Сестры Киченок проиграли гейм на собственной подаче, после чего им не удалось взять брейк в следующем.

Фото: НОК Украины