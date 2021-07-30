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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Зверев разрушил мечту Джоковича на Золотой шлем в полуфинале Игр-2020

Новак Джокович

Первая ракетка мира Новак Джокович уступил немецкому теннисисту Алексу Звереву в полуфинале летних Олимпийских игр-2020 в Токио.

Серб выиграл первый сет со счетом 6:1, но не сумел доказать свое превосходство во втором, проиграв его 3:6. В решающей партии Новак взял лишь один гейм у своего оппонента, отдав Алексу путевку в заветный финал соревнований.

Для Джоковича это первое поражение с конца мая этого года и всего четвертое в 42 матчах текущего сезона. Поражение от немца прервала его серию побед, которая насчитывала уже 22 матча.

Для серба это поражение стало третьим в полуфиналах Олимпиады. В Пекине-2008 он взял бронзу, а в Лондоне-2012 — ограничился четвертым местом.

На Играх в Токио он мог оформить Золотой шлем в этом сезоне, но теперь поспорит с испанцем Пабло Карреньо-Бустой за бронзу.

Зверев в финале за наивысшею строчку пьедестала сойдется с представителем ОКР Кареном Хачановим.

Теннисисты могут оформить Золотой шлем, если в течение сезона победят в четырех турнирах серии Grand Slam и добавят в свою копилку золото Олимпийских игр.

В одиночном разряде за один год оформить Золотой шлем удалось только немецкой теннисистке Штеффи Графф в 1988 году.

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Фото: Depositphotos

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