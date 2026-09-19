Россияне атаковали Днепр: есть попадание в торговый центр, вспыхнул пожар
Российские войска днем 19 сентября совершили атаку на Днепр. В результате удара горит здание торгового центра, есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава ДОР Николай Лукашук.
Атака на Днепр 19 сентября: что известно
— Враг атаковал Днепр. Ударил по торговому центру. Вспыхнул пожар, — говорится в сообщении.
По словам главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, в результате атаки получили ранения три человека.
Глава ДОР отметил, что враг действует по привычной тактике — разрушает предприятия и бизнес.
Напомним, утром 18 сентября россияне совершили атаку на Днепр и еще два района Днепропетровской области.
В Днепре в результате российской атаки зафиксированы попадания в предприятия. Пострадали два человека. 40-летнего пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести, 39-летний будет лечиться амбулаторно.
Всего российские войска более десяти раз атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины беспилотниками и артиллерией.
Фото: Днепропетровская ОВА