Олимпиада-2020: Кулиш вышел в финал в стрельбе из винтовки из трех положений на 50 м

Украинец Сергей Кулиш вышел в финал соревнований по стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений.

По итогам квалификации Кулиш занял шестое место из восьми, которые дают пропуск в финал. Он набрал 1 178 очков.

Еще один украинец Олег Царьков не сумел квалифицироваться в финал и завершил свои выступления. Он занял 22-е место с результатом 1 166.

Финал в соревновании по стрельбе из малокалиберной винтовки состоится 2 августа в 10.50 по киевскому времени.

28-летний Сергей Кулиш является призером Олимпийских игр-2016 в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров. В Рио он завоевал серебряную медаль.

А вот в Токио в этой же дисциплине он не сумел выйти в финал, заняв в квалификации лишь 29 место. Он набрал 623,5 баллов. Царьков в стрельбе на десять метров стал 40-м с результатом 621 балл.

Сейчас в копилке олимпийской сборной Украины в Токио есть шесть наград, из которых одна серебряная и пять бронзовых.

Фото: НОК