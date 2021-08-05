Терлюга завоевала серебро в каратэ на Олимпиаде-2020

Украинка Анжелика Терлюга стала серебряным призером Олимпийских игр-2020 в Токио по каратэ в личном кумитэ в весовой категории до 55 кг.

В финале она уступила представительнице Болгарии Ивет Горановой со счетом 1:5.

В полуфинале она одолела после счета 4:4 решением судей представительницу Тайбэя Вэнь Цзы-Юнь, которая является двукратным бронзовым призером чемпионата мира.

На стадии группового этапа Анжелика одержала две победы и еще дважды разошлась с соперницами ничьими. Это позволило ей финишировать первой в квинтете.

Что известно об Анжелике Терлюге?

29-летняя украинская каратистка Анжелика Терлюга соревнуется в весовой категории до 55 кг. Она родом из Одессы.

В 2018 году спортсменка возглавила рейтинг Международной федерации каратэ в своей весовой категории.

В ее активе победа на чемпионате Европы-2018 в личном кумитэ и победа на чемпионатах Европы в 2017 и 2019 годов в командном кумитэ.

Она является десятикратной победительницей турниров Каратэ 1 Премьер-лига: Кобург и пятикратной триумфаторкой турниров серии Каратэ 1 Серия А.