Жан Беленюк вернулся в Украину с Олимпиады-2020: как встречали олимпийского чемпиона

Утром 6 августа в Украину вернулся олимпийский чемпион по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг Жан Беленюк. Борец принес Украине первое золото на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Также на родину вернулся серебряный призер Игр-2020 Парвиз Насибов.

В аэропорту украинских героев встречали близкие друзья, родственники, а также болельщики, известные спортсмены и журналисты. Однако в связи с карантинными ограничениями не всех допускали к встрече борцов.

Громкие аплодисменты и приветствия: как встречали олимпийских призеров Беленюка и Насибова в Украине / 4 фотографии

Спортсменов встречали с цветами, шариками, плакатами и аплодисментами. Все выкрикивали: Поздравляем!

Беленюк о пути к победе и вере тренера

Олимпийский чемпион признался, что путь к победе был трудным и получил он ее благодаря тренеру и команде.

— Непосредственно перед соревнованиями были травмы, но я очень благодарен тренеру и всем, кто поддерживал и верил, — сказал Беленюк.

Он вспомнил Олимпийские игры-2016, тогда спортсмен завоевал серебро и пообещал в будущем получить золото. На Играх-2020 борец сдержал свое обещание.

Также Беленюк рассказал, кому посвятит свою награду — украинскому борцу греко-римского стиля, олимпийскому чемпиону Ивану Богдану.

— Он с детства меня воспитывал и верил, что я стану чемпионом Олимпиады. Поэтому я хочу посвятить эту медаль ему, — объяснил спортсмен.

Насибов пообещал завоевать медаль

Серебряный призер Парвиз Насибов сказал, что сначала расстроился своим результатом. Но когда он почувствовал поддержку, то пообещал в будущем попытаться получить золотую медаль.

— Попробую повторить подвиг Жана и вернуться с золотой медалью. А сейчас я счастлив. Это лучший момент в моей жизни, — добавил он.

Также Беленюк в конце отметил, что украинцы сделали шаг вперед на Играх-2020 в Токио. Ведь на счету сборной уже больше медалей, чем было в 2016 году в Рио.

Золотая победа Беленюка на ОИ-2020

4 августа 30-летний борец Жан Беленюк принес Украине первое золото на Олимпийских играх 2020 в Токио. Он впервые в своей карьере стал олимпийским чемпионом.

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В среду борец одолел представителя Венгрии Виктора Льоринца в финальном поединке со счетом 5:1.

На пути к победе Беленюк одолел чемпиона Европы Зураба Датунашвили, представителя Алжира Башида Сид Асара, а в полуфинале — хорвата Ивана Гуглека.

Интересно, что после триумфа он с национальным флагом исполнил украинский народный танец гопак на борцовском ковре. Это для него традиционный танец празднования побед.

???? Український борець Жан Беленюк здобув першу для України золоту медаль на Олімпіаді-2020. pic.twitter.com/VcUPGTDdZj — Шо Там? (@Sho_Tam_) August 4, 2021

На летних Играх-2016 в Рио Беленюк стал серебряным призером соревнований.

Борец является двукратным чемпионом мира в 2015 и 2019 годах, а также серебряным и бронзовым призером (2018, 2014).

Он трижды становился чемпионом Европы (2014, 2016, 2019) и дважды — бронзовым призером (2012, 2021).

На его счету золото Европейских игр-2019 в Минске и серебро Европейских игр-2015 в Баку.