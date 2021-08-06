Жан Беленюк вернулся в Украину с Олимпиады-2020: как встречали олимпийского чемпиона

Утром 6 августа в Украину вернулся олимпийский чемпион по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг Жан Беленюк. Борец принес Украине первое золото на Олимпийских играх-2020 в Токио.
Также на родину вернулся серебряный призер Игр-2020 Парвиз Насибов.
В аэропорту украинских героев встречали близкие друзья, родственники, а также болельщики, известные спортсмены и журналисты. Однако в связи с карантинными ограничениями не всех допускали к встрече борцов.
Спортсменов встречали с цветами, шариками, плакатами и аплодисментами. Все выкрикивали: Поздравляем!
Беленюк о пути к победе и вере тренера
Олимпийский чемпион признался, что путь к победе был трудным и получил он ее благодаря тренеру и команде.
— Непосредственно перед соревнованиями были травмы, но я очень благодарен тренеру и всем, кто поддерживал и верил, — сказал Беленюк.
Он вспомнил Олимпийские игры-2016, тогда спортсмен завоевал серебро и пообещал в будущем получить золото. На Играх-2020 борец сдержал свое обещание.
Также Беленюк рассказал, кому посвятит свою награду — украинскому борцу греко-римского стиля, олимпийскому чемпиону Ивану Богдану.
— Он с детства меня воспитывал и верил, что я стану чемпионом Олимпиады. Поэтому я хочу посвятить эту медаль ему, — объяснил спортсмен.
Насибов пообещал завоевать медаль
Серебряный призер Парвиз Насибов сказал, что сначала расстроился своим результатом. Но когда он почувствовал поддержку, то пообещал в будущем попытаться получить золотую медаль.
— Попробую повторить подвиг Жана и вернуться с золотой медалью. А сейчас я счастлив. Это лучший момент в моей жизни, — добавил он.
Также Беленюк в конце отметил, что украинцы сделали шаг вперед на Играх-2020 в Токио. Ведь на счету сборной уже больше медалей, чем было в 2016 году в Рио.
Золотая победа Беленюка на ОИ-2020
4 августа 30-летний борец Жан Беленюк принес Украине первое золото на Олимпийских играх 2020 в Токио. Он впервые в своей карьере стал олимпийским чемпионом.
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В среду борец одолел представителя Венгрии Виктора Льоринца в финальном поединке со счетом 5:1.
На пути к победе Беленюк одолел чемпиона Европы Зураба Датунашвили, представителя Алжира Башида Сид Асара, а в полуфинале — хорвата Ивана Гуглека.
Интересно, что после триумфа он с национальным флагом исполнил украинский народный танец гопак на борцовском ковре. Это для него традиционный танец празднования побед.
???? Український борець Жан Беленюк здобув першу для України золоту медаль на Олімпіаді-2020. pic.twitter.com/VcUPGTDdZj
— Шо Там? (@Sho_Tam_) August 4, 2021
На летних Играх-2016 в Рио Беленюк стал серебряным призером соревнований.
Борец является двукратным чемпионом мира в 2015 и 2019 годах, а также серебряным и бронзовым призером (2018, 2014).
Он трижды становился чемпионом Европы (2014, 2016, 2019) и дважды — бронзовым призером (2012, 2021).
На его счету золото Европейских игр-2019 в Минске и серебро Европейских игр-2015 в Баку.