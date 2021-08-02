Первая ракетка Украины Элина Свитолина вернулась на родину после завоевания бронзовой медали на летних Олимпийских играх-2020 в Токио.

Рейс из Стамбула в Киев прибыл утром в 8.45 по киевскому времени. В аэропорту Борисполь Элину встретили поклонники и средства массовой информации.

— Конечно, обидно, что не смогла выйти в финал и побороться за золото или серебро. Я всегда ставлю самые высокие задачи перед собой. Сейчас обидно, но тот матч и тот турнир, то как он сложился, сложно представить, что я сейчас стою с этой медалью, — рассказала Элина после прилета.

Элина отметила, что с первой игры для нее турнир выдался очень напряженный.