Месси подписал контракт с ПСЖ

Аргентинский нападающий Лионель Месси, который недавно ушел из каталонской Барселоны, 10 августа подписал контракт с французской Пари Сен-Жермен (ПСЖ).
О переходе Месси в ПСЖ сообщили на официальном сайте французского клуба.
Le Paris Saint-Germain est très heureux d’annoncer la signature de Leo Messi pour un contrat de deux ans, avec une année supplémentaire en option.
PSGxMESSI ❤️????
— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021
— Я с нетерпением жду начала нового этапа своей карьеры в Париже. Клуб и его видение полностью соответствуют моим амбициям. Я полон решимости создать вместе с командой ПСЖ что-то невероятное, — прокомментировал Месси.
Стороны заключили контракт, рассчитанный на два сезона. Однако в соглашении также шла речь о опции продления контракта еще на один год. Таким образом в составе ПСЖ аргентинец может выступать три года — до июня 2024-го.
Интересно, что Месси будет играть за ПСЖ в футболке под знаковым 30-м номером. Именно под этой цифрой знаменитый игрок начинал свою карьеру в Барселоне.
В среду, 11 августа, состоится пресс-конференция, посвященная переходу Месси.
10 августа Месси с женой и детьми прилетел в Париж. Во французской столице футболист поздравил болельщиков, прошел медосмотр, а затем — поставил свою подпись под контрактом.
Накануне клуб сделал эффектную презентацию подписания контракта с игроком, опубликовав видео-анонс.
???? pic.twitter.com/y5IbqL69Z4
— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021
Уход Месси из Барселоны
5 августа каталонская Барселона официально заявила о том, что 34-летний нападающий покидает команду. Причина — финансовые и структурные проблемы клуба.
Месси 10 раз становился чемпионом Испании. На его счету сем побед Кубка Испании, восемь — Суперкубка Испании.
Он четыре раза выиграл Лигу чемпионов, три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В его активе шесть наград Золотого мяча.
В 2021 году в составе сборной Аргентины Месси выиграл Копа Америки. Это первый его титул на уровне национальных команд.