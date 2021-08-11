Месси подписал контракт с ПСЖ

Аргентинский нападающий Лионель Месси, который недавно ушел из каталонской Барселоны, 10 августа подписал контракт с французской Пари Сен-Жермен (ПСЖ).

О переходе Месси в ПСЖ сообщили на официальном сайте французского клуба.

Le Paris Saint-Germain est très heureux d’annoncer la signature de Leo Messi pour un contrat de deux ans, avec une année supplémentaire en option. PSGxMESSI ❤️???? — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021 — Я с нетерпением жду начала нового этапа своей карьеры в Париже. Клуб и его видение полностью соответствуют моим амбициям. Я полон решимости создать вместе с командой ПСЖ что-то невероятное, — прокомментировал Месси.

Стороны заключили контракт, рассчитанный на два сезона. Однако в соглашении также шла речь о опции продления контракта еще на один год. Таким образом в составе ПСЖ аргентинец может выступать три года — до июня 2024-го.

Интересно, что Месси будет играть за ПСЖ в футболке под знаковым 30-м номером. Именно под этой цифрой знаменитый игрок начинал свою карьеру в Барселоне.

В среду, 11 августа, состоится пресс-конференция, посвященная переходу Месси.

10 августа Месси с женой и детьми прилетел в Париж. Во французской столице футболист поздравил болельщиков, прошел медосмотр, а затем — поставил свою подпись под контрактом.

Накануне клуб сделал эффектную презентацию подписания контракта с игроком, опубликовав видео-анонс.

Уход Месси из Барселоны

5 августа каталонская Барселона официально заявила о том, что 34-летний нападающий покидает команду. Причина — финансовые и структурные проблемы клуба.

Месси 10 раз становился чемпионом Испании. На его счету сем побед Кубка Испании, восемь — Суперкубка Испании.

Он четыре раза выиграл Лигу чемпионов, три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В его активе шесть наград Золотого мяча.

В 2021 году в составе сборной Аргентины Месси выиграл Копа Америки. Это первый его титул на уровне национальных команд.