Ліонель Мессі покидає футбольний клуб Барселона. 34-річний нападник мав бажання продовжити контракт, однак цього не відбулося.

Про це йдеться в офіційному повідомленні прес-служби. Причиною виходу Мессі з Барселони у клубі назвали фінансові та структурні проблеми, пов’язані з положенням іспанської Ла Ліги.

– Мессі не залишиться в Барселоні. Обидві сторони глибоко шкодують, що бажання гравця та клубу в кінцевому підсумку не будуть виконані.

Адміністрація Барселони подякувала Мессі за всі роки, які він провів у клубі, та побажала успіху.

– Барселона від усієї душі висловлює вдячність гравцеві за його внесок у розширення клубу і бажає йому всього найкращого у майбутньому особистому та професійному житті.

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Ліонель Мессі розпочав кар’єру у Барселоні ще у 2000 році, спочатку він грав у юнацькому клубі, а у 2003 році доєднався до основної команди.

Разом з каталонським клубом нападник чотири рази вигравав Лігу Чемпіонів, тричі Суперкубок УЄФА, 10 разів Чемпіонат Іспанії.

ФІФА двічі визнавала Мессі найкращим гравцем, а у 2009 та 2019 роках він отримав престижну європейську нагороду Золотий м’яч.

ФК Барселона останні роки переживає значні фінансові проблеми. Крім того, наразі клуб не може реєструвати нових гравців через високу зарплатну відомість для наявних футболістів.