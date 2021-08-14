Генетический материал: салфетку со слезами Месси выставили на аукцион за $1 млн

Недавно мир всколыхнула новость о том, что звездный аргентинец Лионель Месси покидает каталонскую Барселону после 17 лет сотрудничества. На своей прощальной пресс-конференции футболист не удержался и заплакал от эмоций, которые переполняли его.

Тогда же жена аргентинца Антонела Рокуццо протянула ему одноразовую салфетку, чтобы он вытер слезы и успокоился.

Вскоре эта салфетка появилась на аукционе Mercado Libre. Ее продают за огромную сумму — $1 млн (26,7 млн грн).

Соответствующее объявление появилось 12 августа на сайте. Интересно, что анонимный продавец салфетки уверяет, что на ней содержится так сказать генетический код футболиста, который в будущем позволит клонировать Месси.

В комментариях уже даже поинтересовались у продавца салфетки, уж нет ли у него туалетной бумаги с ПСЖ, куда перешел Месси. Также в шутку просят скидку в $1 тыс., поскольку салфетка уже высохла.

Переход Месси в ПСЖ

10 августа Месси подписал контракт с ПСЖ и официально стал игроком команды на два сезона. Но в соглашении есть опция продления еще на год.

Интересно, что аргентинец будет играть за французов в футболке под знаковым 30-м номером.

Накануне, 5 августа, Барселона официально заявила о том, что 34-летний нападающий покидает команду.

Причина ухода Месси из Барселоны — неблагоприятное финансовое положение клуба и жесткий регламент испанской Ла Лиги, где размер расходов клуба должно зависеть от заработков. Барселона не соответствует этому пункту, поэтому каталонцы не могут регистрировать новые контракты.

Отметим, что аргентинец 10 раз становился чемпионом Испании. В его активе семь побед Кубка Испании, восемь — Суперкубка Испании.

Он четыре раза выиграл Лигу чемпионов, три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В 2021 году в составе сборной Аргентины Месси выиграл Копа Америки. Это первый его титул на уровне национальных команд.

Источник: Mercado Libre