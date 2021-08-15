Чемпион Италии оказался сильнее: Динамо проиграло Интеру со счетом 0:3

Киевское Динамо уступило в товарищеском матче против миланского Интера со счетом 0:3.

Игра проходила в итальянском городе Монц и началась в 19.30 по Киевскому времени.

Подробный обзор матча Интер-Динамо читайте в материале Фактов ICTV.

Интер-Динамо: стартовые составы

Интер: 1.Ханданович, 37.Скриниар, 6.де Врий, 95.Бастони, 36.Дармиан, 23.Барелла, 77.Брозович, 20.Чалханоглу, 14.Перишич, 12.Сенси, 9.Джеко.

Запасные: 21.Кордаз, 97.Раду, 8.Вечино, 11.Коларов, 13.Раноккия, 16.Сальседо, 18.Агуме, 22.Видаль, 32.Димарко, 33.Д’Амброзио, 48.Сатриано, 99.Пинамонти.

Динамо: 1.Бущан — 94.Кендзера, 25.Забарный, 34.Сирота, 20.Караваев — 5.Сидорчук (К), 10.Шапаренко — 15.Цыганков, 17.Леднев, 11.Родригес — 9.Рамирес.

Запасные: 71.Бойко, 35.Нещерет, 7.Вербич, 8.Шепелев, 13.Шабанов, 14.де Пена, 18.Андриевский, 19.Гармаш, 23.Сидклей, 24.Тымчик, 28.Кулач, 29.Буяльский, 90.Шкурин, 99.Антюх.

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Голы: Николо Барелла (13’); Эдин Джеко (34’); Стефано Сенси (60’).

Фото: УАФ