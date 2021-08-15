Каратэ исключили из программы Олимпийских игр, которые запланированы на 2024 год в Париже. Однако на спортивных соревнованиях разыграют награды в брейкдансе.

Об этом говорится в заявлении организационного комитета Олимпиады-2024. В то же время на соревнованиях не будет двух видов спорта — бейсбола и софтбола, в которых боролись за награды в этом году олимпийцы в Токио.

Благодаря каратэ копилка Украины в этом году пополнилась двумя олимпийскими наградами. Анжелика Терлюга завоевала серебряную медаль в весовой категории до 55 кг, а Станислав Горуна — бронзу в категории до 75 кг.

В этом году состоялась Олимпиада-2020, в которой принимали участие более 11 тыс. профессиональных спортсменов из разных стран мира. Украина завоевала 19 медалей на этих соревнованиях.

Олимпиада-2024

Олимпийские игры 2024 пройдут во Франции. По предварительным данным, они начнутся с 26 июля и завершатся 11 августа 2024 года.

Спортивные соревнования должны состояться на стадионе Стад де Франс в Париже. Еще в 2017 году стало известно, что именно Париж примет следующие летние Олимпийские после Токио.

Фото: НОК, Getty Images