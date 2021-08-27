Шестая ракетка мира Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира WTA в Чикаго. В четвертьфинале украинка впервые в своей карьере одолела французскую теннисистку Кристину Младенович.

Для победы Свитолиной хватило 56 минут. В первом сете Элина отдала оппонентке один гейм, а во втором — ни одного. В итоге счет встречи 6:1, 6:0 в пользу Свитолиной.

На турнире в Чикаго Элина посеяна под первым номером. За выход в финал она поспорит со шведкой Ребеккой Петерсон, которая занимает 59-е место в рейтинге Женской теннисной организации.

За игру украинка сделала четыре подачи на вылет и допустила две двойных ошибки. У Младенович ни одного эйса и две двойных ошибки.

До этого Свитолина дважды встречалась с Младенович, но не могла сломить сопротивление француженки.

Кто сыграет из украинок на US Open?

Четыре украинские теннисистки выступят в основной сетке последнего в этом году турнира серии Grand Slam — US Open-2021.

Элина Свитолина на старте встретится с одной из победительниц квалификации, Даяна Ястремская скрестит ракетки с немкой Анжелик Кербер, Марта Костюк стартует против греческой теннисистки Марии Саккари, а Ангелина Калинина сыграет с одной из победительниц квалификации.

В случае победы в первом круге Ястремской и Калининой, они сойдутся между собой в очном противостоянии во втором. Основная сетка US Open-2021 стартует 30 августа.

Еще одна украинка Леся Цуренко зачехлила ракетку в квалификации, уступив представительнице Словакии Анне Каролине Шмидловой.