США планируют восстановить военную базу времен холодной войны на юге Гренландии и создать еще одну на восточном побережье острова.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех осведомленных о ситуации собеседников.

Где США планируют развернуть базы в Гренландии

По данным двух собеседников издания, речь идет о Нарсарсуаке на юге Гренландии и Местерсвиге на восточном побережье.

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В Нарсарсуаке ранее располагалась американская военная база Блуи Вест Один, которую США закрыли в 1950-х годах. После этого население населенного пункта сократилось до нескольких десятков человек.

Местерсвиг сейчас является военным аванпостом, который использует Сириус Дог След Патруль – подразделение датских специальных сил, известное патрулированием на собачьих упряжках.

Текст будущего соглашения пока не обнародован. По словам трех источников агентства, окончательные детали могут быть согласованы лишь непосредственно перед подписанием.

Правительства Дании и Гренландии на запрос Reuters о комментарии сразу не ответили. В Белом доме также отказались раскрывать детали договоренностей.

В то же время там заявили, что соглашение должно обеспечить и защитить безопасность Гренландии и США.

Как НАТО усилит свою роль в обеспечении безопасности Арктики

Дания заявляет, что новое соглашение предусматривает более широкую роль НАТО в обеспечении безопасности Арктики. Таким образом, этот вопрос не будет оставаться исключительно в сфере ответственности США и Дании.

Договоренности стали результатом многомесячного давления со стороны президента США Дональда Трампа, который неоднократно заявлял о желании установить американский контроль над Гренландией.

Трамп также время от времени отказывался исключать возможность применения военной или экономической силы для приобретения этой полуавтономной территории Дании.

По данным опросов, на которые ссылается Reuters, подавляющее большинство жителей Гренландии отвергло идею перехода острова под контроль США.

Заявления Трампа, достигшие пика в январе, вызвали дипломатический кризис среди союзников по НАТО. После этого Дания и Гренландия начали переговоры с Вашингтоном, направленные на снижение напряженности.

Напомним, во время холодной войны Соединенные Штаты имели в Гренландии 17 военных объектов, а численность американского военного контингента превышала 10 тыс. человек.

Сейчас на острове осталась лишь американская космическая база Питуффик, где находятся около 150 военнослужащих США.

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