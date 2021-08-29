В субботу, 28 августа, киевское Динамо встретилось с Колосом в пределах шестого тура украинской Премьер-лиги.

Поединок прошел в Киеве на НСК Олимпийский и завершился с разгромным счетом 7:0 в пользу команды Мирчи Луческу.

Матч между киевским Динамо и Колосом с Коваливки был моментами интригующим и однозначно интересным.

Сразу же в начале игры действующий чемпион удачно забил два мяча.

На 5-й минуте Де Пена перехватил мяч у соперника и забил в ворота с левого угла штрафной (1:0).

Но не успели подопечные Руслана Костышина отойти от гола, как Николай Шапаренко пробил по воротам Колоса и удвоил шансы бело-синих (2:0).

Уже в первом тайме счет стал разгромным. Киевляне неплохо разыграли угловой удар, где Томаш Кендзера головой вколотил мяч в сетку (3:0).

Четвертый гол в ворота гостей забил Виталий Буяльский. Он со штрафного успешно перебросил мяч через голкипера (4:0).

На 39-й минуте Де Пена сумел оформить дубль (5:0), а затем помог отличиться еще и Виктору Цыганкову на 45-й минуте (6:0).

Первый там завершился со счетом 6:0. Казалось бы, на этом можно было ставить финальную точку. Однако впереди игроков ждал еще второй тайм.

Так, Динамо удалось забить еще один гол в ворота Колоса. На этот раз дубль оформил Цыганков (7:0).

Динамо — Колос — 7:0

Голы: Де Пена (5, 39), Шапаренко (9), Кедзьор (25), Буяльский (34), Цыганков (45, 67).

Стартовый состав:

Динамо: Бойко, Кендзер (Караваев, 61), Забарный, Шабанов, Миколенко, Сидорчук (Шепелев, 62), Буяльский (Леднев, 69), Шапаренко, Де Пена (Вербич, 61), Цыганков, Шкурин (Рамирес, 46).

Колос: Маханьков, Золотов, Павловец, Петров, Черноморец, Милько (Нгамба, 29), Задоя (Богданов, 30), Костышин (Нуриев, 46), Сантос Диего, Чурко (Данфи, 46), Ситчинава (Лысенко, 64).

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Фото: Динамо