В МПК прокомментировали отказ Цветова сделать совместное фото с россиянами

Украинский паралимпиец Игорь Цветов имел право не соглашаться на совместное фото с российскими легкоатлетами на пьедестале почета, поскольку те были без масок.

Об этом заявили в Международном паралимпийском комитете.

— Протоколы Covid-19 на Паралимпийских играх в Токио-2020 предусматривают, что спортсмены должны собираться вместе на верхней ступеньке пьедестала почета во время церемонии награждения, только если они носят маски для лица. Из видеозаписи церемонии видно, что оба российских спортсмена без масок. Поэтому украинский спортсмен имеет право не присоединяться к ним на верхней ступеньке пьедестала почета, — сказали в пресс-службе организации.

30 августа украинский легкоатлет Игорь Цветов завоевал серебряную медаль в забеге на 100 метров за 11.47 секунды, превзойдя собственный олимпийский рекорд 2016 года. Золото и бронза в этой дисциплине досталась россиянам Дмитрию Сафронову и Артему Калашяну.

Во время церемонии награждения Цветов отказался сделать совместное фото с российскими бегунами на пьедестале почета. В итоге россияне фотографировались вдвоем, без Цветова.

В то же время во время Олимпиады-2020 в Токио совместное фото украинской легкоатлетки Ярославы Магучих с представительницей ОКР Марией Ласицкене вызвало скандал в информпространстве. Одни критиковали легкоатлетку, а другие — защищали.

В Минобороны тогда заявили, что после объятий с Ласицкене проведут беседу с Магучих, которая является младшим лейтенантом ВСУ.

Источник: Спорт-Экспресс