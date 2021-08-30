Паралимпиада-2020 — Цветов отказался от фото с россиянами во время церемонии награждения (ФОТО)

Украинский легкоатлет и серебряный призер Паралимпиады-2020 Игорь Цветов отказался сделать совместное фото с российскими бегунами, которые также завоевали награды.

Так, во время церемонии награждения на Паралимпийских играх-2020 в Токио рядом с Цветовым на пьедестале стояли представители ПКР — Дмитрий Сафронов (паралимпийский чемпион) и Артем Калашян (бронзовый призер).

Там российские спортсмены предложили Цветову сделать совместное фото призеров. Однако украинец отказался и отстранился от них.

В итоге россияне сфотографировались вдвоем, а Цветова рядом с ними не было.

Отметим, что инцидент с отказом Цветова сделать фото с россиянами произошел после того, как на Олимпиаде-2020 общую фотографию с представительницей ОКР Марией Ласицкене сделала украинская бронзовая призерша Ярослава Магучих.

Из-за этой фотографии в украинском инфопросторе разгорелся настоящий скандал. Одни раскритиковали легкоатлетку, а другие — встали на защиту девушки.

Достижения Украины на Паралимпаде-2020

30 августа финальный забег на 100 метров Игорь Цветов преодолел за 11.47 секунды, превзойдя собственный олимпийский рекорд 2016 года.

Дмитрий Сафронов завоевал золото с результатом 11.39 секунды. Также он установил мировой рекорд.

Бронза досталась Артему Калашяну, который преодолел дистанцию ​​за 11.75 секунды.

По итогам шестого дня Паралимпийских игр-2020 Украина закрепилась в медальном зачете на 5-м месте, а по количеству наград — на 4-й позиции.

Всего на счету сборной Украины 54 награды: 12 золотых медалей, 27 серебряных и 15 бронзовых.

Источник: Суспільне