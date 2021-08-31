У МПК прокоментували відмову Цвєтова зробити спільне фото з росіянами

Український паралімпієць Ігор Цвєтов мав право не погоджуватися на спільне фото із російськими легкоатлетами на п’єдесталі пошани, адже ті були без масок.

Про це заявили у Міжнародному паралімпійському комітеті.

— Протоколи Covid-19 на Паралімпійських іграх в Токіо-2020 передбачають, що спортсмени повинні збиратися разом на верхній сходинці п’єдесталу пошани під час церемонії нагородження, тільки якщо вони носять маски для обличчя. З відеозапису церемонії видно, що обидва російських спортсмена без масок. Тому український атлет має право не приєднуватися до них на верхній сходинці п’єдесталу пошани, – сказали у прес-службі організації.

30 серпня український легкоатлет Ігор Цвєтов виборов срібну медаль у забігу на 100 метрів за 11.47 секунди, перевершивши власний олімпійський рекорд 2016 року. Золото та бронза у цій дисципліні дісталися росіянам Дмитру Сафронову та Артему Калашяну.

Під час церемонії нагородження Цвєтов відмовився зробити спільне фото з російськими бігунами на п’єдесталі пошани. У підсумку росіяни фотографувалися удвох, без Цвєтова.

Водночас під час Олімпіади-2020 у Токіо спільне фото української легкоатлетки Ярослави Магучіх із представницею ОКР Марією Ласіцкене спричинило скандал в інформпросторі. Одні критикували легкоатлетку, а інші – захищали.

У Міноборони тоді заявили, що після обіймів із Ласіцкене проведуть бесіду із Магучіх, яка є молодшим лейтенантом ЗСУ.

Джерело: Спорт-Экспресс