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Факты / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Москаленко завоевала для Украины 17-ое золото на Паралимпиаде и установила рекорд

Анастасия Москаленко

Легкоатлетка Анастасия Москаленко завоевала очередную золотую медаль на Паралимпиаде-2020 в Токио.

21-летняя девушка выступала в дисциплине метание ядра, сообщает Паралимпийский комитет Украины.

Москаленко установила новый мировой рекорд, толкнув ядро на расстояние 7.61 метров.

Это уже 17-я золотая медаль для сборной Украины.

Что известно о Москаленко

Анастасия Москаленко — паралимпиец, которая является мастером спорта международного класса по легкой атлетике.

Она входит в сборную Украины по легкой атлетике среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата.

На чемпионате мира 2019 года по легкой атлетике, который проходил в столице ОАЭ – Дубае, она завоевала первое место, установив рекорд чемпионата – девушке удалось толкнуть ядро на 6.92 метра.

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Фото: Паралимпийский комитет України

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