Москаленко завоювала для України 17-е золото на Паралімпіаді і встановила рекорд

Легкоатлетка Анастасія Москаленко завоювала чергову золоту медаль на Паралімпіаді-2020 у Токіо.

21-річна дівчина виступала в дисципліні штовхання ядра, повідомляє Паралімпійський комітет України.

Москаленко встановила новий світовий рекорд, штовхнувши ядро ​​на відстань 7.61 метри.

Це вже 17-а золота медаль для збірної України.

Що відомо про Москаленко

Анастасія Москаленко – паралімпієць, яка є майстром спорту міжнародного класу з легкої атлетики.

Вона входить до збірної України з легкої атлетики серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.

На чемпіонаті світу 2019 року з легкої атлетики, який проходив в столиці ОАЕ – Дубаї, вона завоювала перше місце, встановивши рекорд чемпіонату – дівчині вдалося штовхнути ядро ​​на 6.92 метра.

Фото: Паралімпійський комітет України