Москаленко завоювала для України 17-е золото на Паралімпіаді і встановила рекорд

Легкоатлетка Анастасія Москаленко завоювала чергову золоту медаль на Паралімпіаді-2020 у Токіо.
21-річна дівчина виступала в дисципліні штовхання ядра, повідомляє Паралімпійський комітет України.
Москаленко встановила новий світовий рекорд, штовхнувши ядро на відстань 7.61 метри.
Це вже 17-а золота медаль для збірної України.
Що відомо про Москаленко
Анастасія Москаленко – паралімпієць, яка є майстром спорту міжнародного класу з легкої атлетики.
Вона входить до збірної України з легкої атлетики серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.
На чемпіонаті світу 2019 року з легкої атлетики, який проходив в столиці ОАЕ – Дубаї, вона завоювала перше місце, встановивши рекорд чемпіонату – дівчині вдалося штовхнути ядро на 6.92 метра.