Паралимпийцы Украины — это чудо: издание NYT о феномене сине-желтых в Токио

На Паралимпийских играх-2020 в Токио сборная Украины заняла шестое место в общем медальном зачете, завоевав 98 медалей, что лишь на шесть меньше, чем у команды США, несмотря на значительно многочисленную делегацию.

Выпускающий редактор американского издания The New York Times Гвен Кнапп восхищается украинскими паралимпийцами, называет их достижения феноменом и анализирует причины успеха.

Факты ICTV приводят перевод статьи NYT под названием Почему небольшая паралимпийская сборная Украины наносит такой большой удар?

— С точки зрения американского спорта, паралимпийцы Украины — это чудо маленького рынка, славянский эквивалент легкой атлетики Окленда.

На Паралимпиаде в Токио, которая завершилась в воскресенье, украинцы заняли пятое место в медальном зачете по количеству наград с 98 медалями, что всего на шесть меньше, чем в США. Каждая из четырех лучших стран — Китай, Великобритания, ПКР и США — имела в Токио более 220 спортсменов, тогда как Украина привезла 139 атлетов.

— Это небольшая страна, не имеющая аналогов, — сказал представитель Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс.

Такого успеха не достигли украинские олимпийцы, которые в прошлом месяце в медальном зачете Токио по количеству наград заняли 16 место. Они выиграли одну золотую медаль, что на четыре меньше, чем Максим Крипак, чьи семь медалей в плавании — пять золотых, одна серебряная и одна бронзовая — сделали его лучшим спортсменом Паралимпиады в Токио.

Украина входила в шестерку стран-лидеров по количеству медалей на девяти Паралимпийских играх подряд, летом и зимой, несмотря на то, что она находится среди самых бедных стран Европы и указана ООН как “тяжелый дом для людей с инвалидностью”.

Этот спортивный успех непрерывный за последние годы, несмотря на аннексию Крыма РФ в 2014 году, которая фактически отлучила украинских паралимпийцев от сверхсовременного учебного центра возле Черного моря. Технически Украина оставалась владельцем центра, но Валерий Сушкевич, депутат парламента и президент Паралимпийского комитета страны, сказал, что его использовать сложно.

Новый центр с необходимым адаптивным оборудованием остается недостроенным в Днепре.

67-летний Сушкевич вырос при советской власти, пользуясь инвалидной коляской, и стал конкурентоспособным пловцом, несмотря на сильные предубеждения относительно публичных демонстраций людей с инвалидностью.

— Это выглядело некрасиво для картины Советского Союза, — сказал Сушкевич через переводчика, вспоминая, что ему фактически говорили: Вы должны быть вне этого общества.

Советы стремились достичь успехов на Олимпийских играх, но отправили спортсменов на Паралимпиаде только в 1988 году, в последний олимпийский цикл перед полный распадом Союза в 1991 году.

Украина впервые выступила на Паралимпийских играх как независимая страна на Играх в Атланте 1996 года, завоевав лишь семь медалей, равной общей сумме Крипака в Токио.

Но Сушкевич строил программу Инваспорт, которая разместила спортивные центры для людей с инвалидностью в каждой из двух десятков областей, а также создала спортивные школы для детей.

— Инваспорт объединил государственную и неправительственную системы. Его цель — позволить людям с инвалидностью стать равноправными в обществе и воспитать паралимпийцев.

Но был серьезный стимул построить спортивную карьеру. Без этого люди с инвалидностью имели мало возможностей зарабатывать на жизнь.

— До спорта у меня практически ничего не было. На самом деле, не практично, а буквально у меня ничего не было. У меня не было квартиры, зарплаты, хорошей пенсии. Но теперь, благодаря спорту, у меня есть все это, — сказала в интервью ВВС в 2012 году двукратная паралимпийская чемпионка по пауэрлифтингу Лидия Соловьева.

Пресс-секретарь Бюро ООН по правам человека Марта Хуртадо подтвердила, что лица с инвалидностью в Украине, как правило, имеют очень ограниченные перспективы.

— В Украине наблюдается относительно высокий уровень институционализации людей с инвалидностью, а не предоставление услуг на основе семей и общин. Инклюзивное образование для детей с инвалидностью остается редкостью, чем нормой. Это результат ограниченной инфраструктуры и негативных настроений в обществе, — написала она в электронном письме.

Четырехкратная паралимпийская чемпионка по легкой атлетике Оксана Ботурчук, которая завоевала три серебряные медали в Токио, заявила, что стала более узнаваемой в Украине после нынешнего выхода фильма о своей жизни Пульс.

— Но в моей стране спортсмены на Паралимпийских играх не очень популярны. И все удивлены, узнав, кто я. Они говорят: О, ты серебряный призер Паралимпийских игр? — сказала она.

Этим летом президент Украины Владимир Зеленский посетил паралимпийской сборной Украины перед ее поездкой в ​​Токио и извинился за то, что ни один президент лично не присутствовал на церемонии проводов паралимпийцев как на летние, так и на зимние за все эти годы.

Накануне зимних Паралимпийских игр 2018 года произошло два существенных изменения: прямые трансляции событий и увеличение денежных премий по аналогии денежных выплат олимпийцам.

Сушкевич сказал, что вознаграждение составляет около $125 тыс. за золотую медаль, $80 тыс. за серебро и $55 тыс. за бронзу. Ранее, по его словам, награды составляли около $40 тыс. за золото, $26 тыс. за серебро и $8 тыс. за бронзу, или примерно то, что американские олимпийцы и паралимпийцы получают сейчас.

Результаты этого лета, признал Сушкевич, были неутешительными по сравнению с тем, что страна заняла третье место (после Китая и Великобритании) в 2016 году. В Рио украинцы завоевали 41 золото против 24 в этом году.

Возвращение участников из России, которым запретили участвовать в 2016 году из-за раскрытия допинговой программы, которая спонсировалась государством, почти гарантировало Украине низкий рейтинг этого лета. А меньшая делегация Украины редко включает участие в таких видах спорта, как баскетбол на инвалидных колясках и регби или голбол, виды спорта, для занятий которыми у США есть много оборудования.

Факты ICTV подвели итоги летних Паралимпийских игр-2020, которые запомнились рекордами украинских атлетов, демонстрацией гражданской позиции и скандалом с отобранной медалью у малазийца.

Фото: Паралимпийский комитет Украины