Главные скандалы и достижения: чем запомнилась Паралимпиада-2020

Летние Паралимпийские игры-2020 в Токио завершились в воскресенье, 5 сентября. Финальным аккордом соревнований стало яркое танцевальное шоу, в котором приняли участие люди с ограниченными возможностями.
Церемония закрытия, как и открытие, отгремела при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.
По словам президента Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонса Игры в Токио имели исторические масштабы.
— На них был продемонстрирован фантастический спорт, во всех возможных видах спорта были побиты рекорды. Это доказывает, что паралимпийское движение сегодня сильнее, чем когда бы то ни было раньше, — подчеркнул он.
В параде атлетов приняли участие 162 сборные, в том числе и команда беженцев. Немало спортсменов вынуждены были оставить Токио почти сразу после финальных соревнований в видах спорта, которые они представляли. Это произошло по аналогии с Олимпиадой-2020 и снова из-за карантинных требований.
Как выступила Украина на Паралимпиаде-2020?
По итогам соревнований наши паралимпийцы заняли шестое место по общему количеству медалей, завоевав 98 наград, в том числе: 24 золотых медали, 47 серебряных и 37 бронзовых.
Украинская паралимпийская сборная принимала участие в 15 видах спорта, и завоевала награды в десяти из них.
Наибольшее количество медалей украинские спортсмены завоевали в плавании и легкой атлетике — 43 и 24 медали соответственно.
Для украинской сборной Паралимпиада в Токио стала второй по результативности. Самой успешной для Украины была Паралимпиада в Рио-де-Жанейро 2016 года — 117 медалей и третье место в общем зачете.
Самый титулованный спортсмен Паралимпиады-2020
Украинский паралимпиец Максим Крипак вписал свое имя в историю этих соревнований, став самым титулованным спортсменом Паралимпиады в Токио.
Украинский пловец завоевал семь медалей, из которых — пять золотых, одна серебряная и одна бронзовая.
В целом Крипак завоевал уже 15 медалей на Паралимпиаде, из которых десять золотого сорта. Он пятикратный чемпион мира и десятикратный чемпион Европы.
Отказ Цветова от фото с россиянами
Кроме огромного количества наград украинские паралимпийцы отличились и своей гражданской позицией. Речь идет о легкоатлете Игоре Цветове, который финишировал вторым в забеге на 100 метров в классе Т35. Другие два призовых места достались представителям ПКР.
Во время официальной церемонии вручения наград на пьедестале украинец отказался фотографироваться для протокольного фото с россиянами.
— Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам, а кто-то уважение к Украине. Каждому свое. С Украиной в сердце, — написал Цветов на своей странице в Facebook.
Украинские пользователи восторженно благодарили Цветова за его позицию и всячески поддержали в комментариях.
Позже в Международном паралимпийском комитете прокомментировали инцидент с отказом в общем фото. Там отметили, что Цветов имел право не становиться рядом с россиянами, ведь те были без масок.
Гнев малазийцев
Громким скандалом завершился седьмой день Паралимпийских игр, когда организаторам пришлось перераспределять медали в мужском толкании ядра.
Паралимпийским чемпионом с мировым рекордом стал Мухаммад Зияд Золкефли из Малайзии. Второе место занял украинец Максим Коваль, третье тоже у украинца Александра Ярового.
Сразу после завершения соревнований украинская и греческая команды подали протест. Оказалось что Золкефли нарушил правила, не придя вовремя в комнату ожидания перед стартом. Это и послужило дисквалификацией
Гневом взорвалась чуть ли не вся Малайзия, которая атаковала страницы МПК в социальных сетях, украинского паралимпийского комитета и министра спорта Украины Вадима Гутцайта.
В трендах малазийского сегмента Twitter на первом месте была Украина.
Под раздачу попал даже бывший вратарь киевского Динамо и сборной Украины Максим Коваль, которого малазийцы перепутали с легкоатлетом. Они писали под постами в Instagram украинского футболиста гневные комментарии.
Где состоится следующая Паралимпиада?
Следующие летние Олимпийские и Паралимпийские игры пройдут в 2024 году в Париже. Столицей Олимпиады и Паралимпиады в 2028 году станет Лос-Анджелес.
Во время церемонии закрытия Игр в Токио зрителям показали компьютерную анимацию, как на Эйфелевой башне развивается огромный флаг паралимпийского движения.