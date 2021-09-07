Главные скандалы и достижения: чем запомнилась Паралимпиада-2020

Летние Паралимпийские игры-2020 в Токио завершились в воскресенье, 5 сентября. Финальным аккордом соревнований стало яркое танцевальное шоу, в котором приняли участие люди с ограниченными возможностями.

Церемония закрытия, как и открытие, отгремела при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.

По словам президента Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонса Игры в Токио имели исторические масштабы.

— На них был продемонстрирован фантастический спорт, во всех возможных видах спорта были побиты рекорды. Это доказывает, что паралимпийское движение сегодня сильнее, чем когда бы то ни было раньше, — подчеркнул он.

В параде атлетов приняли участие 162 сборные, в том числе и команда беженцев. Немало спортсменов вынуждены были оставить Токио почти сразу после финальных соревнований в видах спорта, которые они представляли. Это произошло по аналогии с Олимпиадой-2020 и снова из-за карантинных требований.

Как выступила Украина на Паралимпиаде-2020?

По итогам соревнований наши паралимпийцы заняли шестое место по общему количеству медалей, завоевав 98 наград, в том числе: 24 золотых медали, 47 серебряных и 37 бронзовых.

Украинская паралимпийская сборная принимала участие в 15 видах спорта, и завоевала награды в десяти из них.

Наибольшее количество медалей украинские спортсмены завоевали в плавании и легкой атлетике — 43 и 24 медали соответственно.

Для украинской сборной Паралимпиада в Токио стала второй по результативности. Самой успешной для Украины была Паралимпиада в Рио-де-Жанейро 2016 года — 117 медалей и третье место в общем зачете.

Самый титулованный спортсмен Паралимпиады-2020

Украинский паралимпиец Максим Крипак вписал свое имя в историю этих соревнований, став самым титулованным спортсменом Паралимпиады в Токио.

Украинский пловец завоевал семь медалей, из которых — пять золотых, одна серебряная и одна бронзовая.

В целом Крипак завоевал уже 15 медалей на Паралимпиаде, из которых десять золотого сорта. Он пятикратный чемпион мира и десятикратный чемпион Европы.

Отказ Цветова от фото с россиянами

Кроме огромного количества наград украинские паралимпийцы отличились и своей гражданской позицией. Речь идет о легкоатлете Игоре Цветове, который финишировал вторым в забеге на 100 метров в классе Т35. Другие два призовых места достались представителям ПКР.

Во время официальной церемонии вручения наград на пьедестале украинец отказался фотографироваться для протокольного фото с россиянами.

— Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам, а кто-то уважение к Украине. Каждому свое. С Украиной в сердце, — написал Цветов на своей странице в Facebook.

Украинские пользователи восторженно благодарили Цветова за его позицию и всячески поддержали в комментариях.

Позже в Международном паралимпийском комитете прокомментировали инцидент с отказом в общем фото. Там отметили, что Цветов имел право не становиться рядом с россиянами, ведь те были без масок.

Гнев малазийцев

Громким скандалом завершился седьмой день Паралимпийских игр, когда организаторам пришлось перераспределять медали в мужском толкании ядра.

Паралимпийским чемпионом с мировым рекордом стал Мухаммад Зияд Золкефли из Малайзии. Второе место занял украинец Максим Коваль, третье тоже у украинца Александра Ярового.

Сразу после завершения соревнований украинская и греческая команды подали протест. Оказалось что Золкефли нарушил правила, не придя вовремя в комнату ожидания перед стартом. Это и послужило дисквалификацией

Гневом взорвалась чуть ли не вся Малайзия, которая атаковала страницы МПК в социальных сетях, украинского паралимпийского комитета и министра спорта Украины Вадима Гутцайта.

В трендах малазийского сегмента Twitter на первом месте была Украина.

Под раздачу попал даже бывший вратарь киевского Динамо и сборной Украины Максим Коваль, которого малазийцы перепутали с легкоатлетом. Они писали под постами в Instagram украинского футболиста гневные комментарии.

Где состоится следующая Паралимпиада?

Следующие летние Олимпийские и Паралимпийские игры пройдут в 2024 году в Париже. Столицей Олимпиады и Паралимпиады в 2028 году станет Лос-Анджелес.

Во время церемонии закрытия Игр в Токио зрителям показали компьютерную анимацию, как на Эйфелевой башне развивается огромный флаг паралимпийского движения.