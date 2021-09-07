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Марія Степанюк |

УЕФА разрешил болельщикам посещать выездные матчи под своей эгидой

Фанаты ультрас

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил болельщикам посещать выездные матчи, которые проходят под его эгидой.

Это решение распространяется на матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, а также игры национальных команд.

Болельщики гостевых команд, как и команд, которые являются хозяевами поля, должны соблюдать ограничения и карантинные требования, действующие в соответствующих странах.

Также УЕФА освободил футболистов и членов команд, которые были вакцинированы или переболели коронавирусной болезнью от обязательного тестирования на Covid-19.

В то же время, командам необходимо отслеживать самим, нужно ли игрокам, тренерскому штабу и членам делегаций проходить тестирование при пересечении границы в соответствующих странах в соответствии с местными правилами.

УЕФА запретил болельщикам посещать выездные матчи во время квалификационного этапа еврокубков.

В текущем розыгрыше еврокубков Украина на стадии группового этапа представлена ​​тремя командами: в Лиге чемпионов будут играть киевское Динамо и донецкий Шахтер, а в Лиге конференций — луганская Заря.

В Лиге Европы на стадии группового этапа наша футбольная ассоциация не представлена ​​впервые с сезона-2007/08.

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Источник: УЕФА

Фото: Depositphotos

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