Моя работа – война: Сырский высказался о дронах, мобилизации и новых контрактах в ВСУ
- Александр Сырский заявил, что Генштаб отвечает за стратегию войны.
- Главнокомандующий отверг обвинения относительно беспилотников и кадровой политики.
- Сырский раскритиковал новые военные контракты, заявил о готовности к реформе мобилизации и заявил о рисках для своевременной выплаты военнослужащим.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский высказался об управлении армией, роли Генштаба, развитии беспилотных систем, кадровой политике, мобилизации и финансировании армии.
Эти вопросы он прокомментировал в колонке Моя работа – война.
Генштаб отвечает за войну
Главнокомандующий объяснил, что Министерство обороны отвечает за обеспечение армии, закупки и формирование государственной политики, тогда как Генеральный штаб занимается стратегией войны и планированием операций.
— Стратегия войны, планирование операций, ситуация на фронте – по закону моя ответственность перед верховным главнокомандующим, — отметил он.
Сырский заметил, что призывы обнародовать стратегию войны фактически означают требование раскрыть её противнику.
— Тот, кто требует от главкома представить стратегию публично, требует представить ее врагу, — добавил он.
Роль дронов в войне
Сырский опроверг обвинения в том, что якобы выступает против развития беспилотных систем.
По его словам, именно по его инициативе были созданы Силы беспилотных систем как отдельный род войск, а их командующим назначили Роберта Бровди.
— Человек, который не хочет воевать дронами, не создает первый в мире отдельный род войск беспилотных систем, — отметил он.
Однако главнокомандующий подчеркнул, что современная война не может опираться только на беспилотники. Поэтому “закупать нужно все, а не только то, что сейчас в тренде”.
Сырский о кадровых решениях
Главком отверг утверждения о том, что продвигает исключительно лояльных к себе людей.
Он отметил, что поддерживал карьерный рост многих командиров, в частности Роберта Бровди, Андрея Гнатова, Андрея Белецкого, Дениса Прокопенко, Юрия Федоренко, Евгения Карася и других.
О контрактах и мобилизации
Главнокомандующий раскритиковал новые контракты для военнослужащих.
По его словам, несмотря на масштабную презентацию, по состоянию на сегодня их заключили лишь около 2 тыс. военнослужащих из миллионной армии.
Сухопутные войска и ТЦК готовы к реформе мобилизации, однако ее проведение является законодательной и административной работой Минобороны, отметил Сырский.
— Сухопутные войска и ТЦК в моей вертикали, и мы готовы к изменениям: ходим на все заседания в Верховной Раде, передаем все нарушения в ГБР, настаиваем на привлечении полиции. Но сама реформа — законодательная и административная работа министерства. Я жду ее так же, как ждет вся страна, — добавил он.
Зарплаты военных
Главнокомандующий подтвердил, что после направления части средств из фонда денежного обеспечения на закупку дронов возникли риски относительно финансирования выплат военнослужащим.
Зарплата солдата – не резерв для перераспределения, а обязательство государства перед людьми, которые ежедневно рискуют жизнью, — сказал он.
Сырский отметил, что совместно с правительством продолжается поиск решения, чтобы все военнослужащие получили положенные выплаты вовремя.
В конце колонки главком подчеркнул, что не ведет противостояния с Минобороны, его главной задачей остается борьба с Россией.
Напомним, Генеральный штаб ВСУ опроверг информацию, распространенную в социальных сетях и отдельных СМИ, о якобы увольнении главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского.