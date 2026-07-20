Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский высказался об управлении армией, роли Генштаба, развитии беспилотных систем, кадровой политике, мобилизации и финансировании армии.

Эти вопросы он прокомментировал в колонке Моя работа – война.

Генштаб отвечает за войну

Главнокомандующий объяснил, что Министерство обороны отвечает за обеспечение армии, закупки и формирование государственной политики, тогда как Генеральный штаб занимается стратегией войны и планированием операций.

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— Стратегия войны, планирование операций, ситуация на фронте – по закону моя ответственность перед верховным главнокомандующим, — отметил он.

Сырский заметил, что призывы обнародовать стратегию войны фактически означают требование раскрыть её противнику.

— Тот, кто требует от главкома представить стратегию публично, требует представить ее врагу, — добавил он.

Роль дронов в войне

Сырский опроверг обвинения в том, что якобы выступает против развития беспилотных систем.

По его словам, именно по его инициативе были созданы Силы беспилотных систем как отдельный род войск, а их командующим назначили Роберта Бровди.

— Человек, который не хочет воевать дронами, не создает первый в мире отдельный род войск беспилотных систем, — отметил он.

Однако главнокомандующий подчеркнул, что современная война не может опираться только на беспилотники. Поэтому “закупать нужно все, а не только то, что сейчас в тренде”.

Сырский о кадровых решениях

Главком отверг утверждения о том, что продвигает исключительно лояльных к себе людей.

Он отметил, что поддерживал карьерный рост многих командиров, в частности Роберта Бровди, Андрея Гнатова, Андрея Белецкого, Дениса Прокопенко, Юрия Федоренко, Евгения Карася и других.

О контрактах и мобилизации

Главнокомандующий раскритиковал новые контракты для военнослужащих.

По его словам, несмотря на масштабную презентацию, по состоянию на сегодня их заключили лишь около 2 тыс. военнослужащих из миллионной армии.

Сухопутные войска и ТЦК готовы к реформе мобилизации, однако ее проведение является законодательной и административной работой Минобороны, отметил Сырский.

— Сухопутные войска и ТЦК в моей вертикали, и мы готовы к изменениям: ходим на все заседания в Верховной Раде, передаем все нарушения в ГБР, настаиваем на привлечении полиции. Но сама реформа — законодательная и административная работа министерства. Я жду ее так же, как ждет вся страна, — добавил он.

Зарплаты военных

Главнокомандующий подтвердил, что после направления части средств из фонда денежного обеспечения на закупку дронов возникли риски относительно финансирования выплат военнослужащим.

Зарплата солдата – не резерв для перераспределения, а обязательство государства перед людьми, которые ежедневно рискуют жизнью, — сказал он.

Сырский отметил, что совместно с правительством продолжается поиск решения, чтобы все военнослужащие получили положенные выплаты вовремя.

В конце колонки главком подчеркнул, что не ведет противостояния с Минобороны, его главной задачей остается борьба с Россией.

Напомним, Генеральный штаб ВСУ опроверг информацию, распространенную в социальных сетях и отдельных СМИ, о якобы увольнении главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского.

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