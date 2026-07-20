Кабинет министров Украины с 20 июля официально возложил временное исполнение обязанностей министра обороны на Евгения Хмару.

Об этом свидетельствуют распоряжения Кабмина №722 и №723, обнародованные на сайте правительства.

Евгений Хмара официально исполняет обязанности министра обороны

Распоряжением №722 Кабинет министров назначил Хмару замминистра обороны.

Сейчас смотрят

– Возложить временно исполнение обязанностей министра обороны Украины на заместителя министра… Хмару Евгения Леонидовича, — говорится во втором документе.

Оба распоряжения вступают в силу с 20 июля.

Кабмин утвердил это назначение на своем заседании в пятницу, 17 июля.

В тот же день президент Владимир Зеленский освободил Евгения Хмару от исполнения обязанностей главы Службы безопасности Украины и уволил его с должности начальника Центра специальных операций “А” СБУ.

Что предшествовало новому назначению Евгения Хмары

14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней в отставку автоматически ушел весь Кабмин, в том числе и глава Министерства обороны Михаил Федоров.

16 июля нардепы поддержали назначение Сергея Корецкого новым главой правительства, а также утвердили обновленный состав Кабмина, кроме должностей министра обороны и министра иностранных дел (эти две кандидатуры подаются в парламент по квоте президента).

В тот же день Владимир Зеленский сообщил, что Евгений Хмара будет выполнять обязанности министра обороны и контролировать дальнобойные операции украинской армии.

В Офисе президента уверяли, что у него будет такой же объем задач, как и у Михаила Федорова.

Евгений Хмара с 2011 года проходил военную службу в Центре спецопераций “А” СБУ, а в 2023 году возглавил это подразделение.

С января 2026 года Хмара временно исполнял обязанности главы Службы безопасности Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.