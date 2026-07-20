В ночь на 20 июля Силы обороны нанесли удары по ряду военных и логистических объектов российских войск.

Украинские военные поразили три танкера в Черном море, железнодорожный мост в Донецкой области, шесть средств противовоздушной обороны и радиолокационной разведки, а также пункты управления БпЛА оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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ВСУ поразили ряд объектов врага

Три танкера были поражены в акватории Черного моря. Российские войска использовали их для транспортировки нефти, нефтепродуктов и топлива в интересах армии РФ.

Украинские военные также нанесли удар по железнодорожному мосту через реку Кальмиус в районе Старомарьевки Донецкой области.

Противник использовал этот объект для переброски личного состава, вооружения, военной техники и материально-технических средств.

Также был поражен зенитный ракетный комплекс Тор-М2, две радиолокационные станции Небо-СВ, а также радиолокационные станции Небо-У, Каста-2Е2 и Гамма-С1М.

Эти средства входят в состав систем противовоздушной обороны и радиолокационного обеспечения российских войск.

Силы обороны поразили пункты управления БпЛА противника в районах Белой Березки Брянской области РФ, Наумовки Белгородской области РФ и Вольного Поля на временно оккупированной территории Донецкой области.

Также были нанесены удары по районам сосредоточения живой силы противника вблизи Багатыря и Новоукраинки Донецкой области.

Напомним, Силы обороны 16 июля и в ночь на 17 июля поразили два танкера, буксир, сторожевой корабль Светляк, нефтеперерабатывающий завод Славнефть-ЯНОС, нефтяные терминалы, мосты, а также склады и командно-наблюдательный пункт противника.

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