Три танкера, мост и средства ПВО: Генштаб рассказал об ударах по объектам РФ
- В ночь на 20 июля ВСУ поразили ряд военных и логистических объектов РФ.
- Среди прочего украинские военные атаковали три российских танкера в акватории Черного моря.
- В Донецкой области был поражен железнодорожный мост через реку Кальмиус.
В ночь на 20 июля Силы обороны нанесли удары по ряду военных и логистических объектов российских войск.
Украинские военные поразили три танкера в Черном море, железнодорожный мост в Донецкой области, шесть средств противовоздушной обороны и радиолокационной разведки, а также пункты управления БпЛА оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
ВСУ поразили ряд объектов врага
Три танкера были поражены в акватории Черного моря. Российские войска использовали их для транспортировки нефти, нефтепродуктов и топлива в интересах армии РФ.
Украинские военные также нанесли удар по железнодорожному мосту через реку Кальмиус в районе Старомарьевки Донецкой области.
Противник использовал этот объект для переброски личного состава, вооружения, военной техники и материально-технических средств.
Также был поражен зенитный ракетный комплекс Тор-М2, две радиолокационные станции Небо-СВ, а также радиолокационные станции Небо-У, Каста-2Е2 и Гамма-С1М.
Эти средства входят в состав систем противовоздушной обороны и радиолокационного обеспечения российских войск.
Силы обороны поразили пункты управления БпЛА противника в районах Белой Березки Брянской области РФ, Наумовки Белгородской области РФ и Вольного Поля на временно оккупированной территории Донецкой области.
Также были нанесены удары по районам сосредоточения живой силы противника вблизи Багатыря и Новоукраинки Донецкой области.
Напомним, Силы обороны 16 июля и в ночь на 17 июля поразили два танкера, буксир, сторожевой корабль Светляк, нефтеперерабатывающий завод Славнефть-ЯНОС, нефтяные терминалы, мосты, а также склады и командно-наблюдательный пункт противника.