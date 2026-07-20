Президент Владимир Зеленский провел специальное заседание Ставки верховного главнокомандующего после нескольких дней общения с командирами корпусов.

Во время встречи обсудили обеспечение военных подразделений, закупки вооружения и дальнейшее взаимодействие между военными и производителями оборонной продукции.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

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Зеленский о специальном заседании Ставки

В Ставке приняли участие командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ, командиры 10, 11 и 19 армейских корпусов, представители Хартии и Азова, а также представители украинского оборонного сектора.

По словам Зеленского, это была первая прямая коммуникация между основными производителями оружия и оборудования, командирами корпусов, Министерством обороны, Министерством финансов и ключевыми специальными службами Украины.

— Договорились, что будет запущен регулярный формат именно такого общения, — сообщил Зеленский.

Во время Ставки обсудили реальные потребности подразделений на фронте, проблемы с обеспечением, вопросы, которые остаются нерешенными в сфере закупок, дополнительное финансирование и контракты на поставки.

В частности, речь шла о дронах разных типов, наземных роботизированных комплексах, дальнобойных артиллерийских снарядах и другом необходимом оборудовании.

Отдельно участники встречи рассмотрели конкретные показатели дефектов продукции, которые были выявлены во время ее использования в боевых подразделениях.

На следующий день Зеленский назначил встречи с другими командирами корпусов.

— Отзыв должен быть от всей нашей корпусной системы Сил обороны Украины, — подчеркнул он.

Напомним, 20 июля президент провел встречи с военными высокопоставленными лицами Михаилом Драпатым, Владимиром Горбатюком и Андреем Билецким, а также другими представителями Сил обороны на фоне сообщений о возможной замене главнокомандующего ВСУ.

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