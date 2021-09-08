Украинская ракетка Элина Свитолина в матче 1/4 финала чемпионата США по теннису сыграла против Лейлы Фернандес. Поединок спортсменок состоялся в Нью-Йорке на центральном корте US Open. Фернандес вышла в 1/2 финала соревнований со счетом 1:2.

Первый сет выиграла канадская ракетка. Украинка не заработала здесь ни одного брейк-пойнта и однажды не удержала свою подачу.

Однако Свитолина решила, что такой результат ее не устраивает, поэтому взяла второй сет. Она сыграла три брейк-пойнта, а на первом сет-боле подала эйс.

В третьем сете со счетом 5: 5 на своей подаче Свитолина недостаточно качественно выполнила удар и нарвалась на обводной от Фернандес с прикосновением троса. А на матч-боле украинка просто ошиблась на длине с бэкхенда.

Это была вторая встреча теннисисток. В первой игре украинская спортсменка одержала победу во время поединка.

В следующем матче Лейла Фернандес сыграет с ракеткой, которая выиграет в поединке между Барборой Крейчиковой из Чехии и Ариной Соболенко из Беларуси.