Директор ФБР Каш Патель может посетить Россию в октябре – Politico
- Politico сообщил о подготовке визита директора ФБР Каша Пателя в Россию.
- Поездка запланирована на 14–15 октября.
- В программе – Москва и Санкт-Петербург, вероятной принимающей стороной называют ФСБ.
Директор Федерального бюро расследований США Каш Патель планирует посетить Россию в середине октября.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой поездки.
Визит директора ФБР в Россию
По информации собеседников издания, предварительный визит запланирован на 14–15 октября. Патель намерен посетить Москву и Санкт-Петербург, а принимающей стороной предположительно выступит Федеральная служба безопасности РФ.
В то же время подготовка поездки продолжается, поэтому ее формат и даты могут измениться.
Также пока неизвестно, планируется ли встреча директора ФБР с российским диктатором Владимиром Путиным или другими чиновниками Кремля, а также какие вопросы могут стать предметом переговоров.
Вероятный визит проходит на фоне дальнейшего ухудшения отношений между Вашингтоном и Москвой из-за полномасштабной войны России против Украины. Кроме того, в Конгрессе США продолжаются призывы к усилению санкционного давления на Россию.
Politico отмечает, что поездки руководителей американских спецслужб в Россию крайне редки. В последний раз директор ФБР посещал Россию в 2013 году — тогда это был Роберт Мюллер. В 2018 году в Москву также приезжал тогдашний директор ЦРУ Майк Помпео, объяснявший такие контакты необходимостью поддерживать каналы связи по вопросам взаимного интереса, в частности, борьбы с терроризмом.
Каш Патель известен своей критикой расследования о возможных связях команды Дональда Трампа с Россией, называя дело Russiagate политически мотивированным (речь идет о первом президентском сроке Трампа, — Ред.).
После работы в администрации Трампа Патель также неоднократно оказывался в центре публичных дискуссий из-за своих заявлений и деятельности, связанной с темой России.