Директор Федерального бюро расследований США Каш Патель планирует посетить Россию в середине октября.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой поездки.

Визит директора ФБР в Россию

По информации собеседников издания, предварительный визит запланирован на 14–15 октября. Патель намерен посетить Москву и Санкт-Петербург, а принимающей стороной предположительно выступит Федеральная служба безопасности РФ.

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В то же время подготовка поездки продолжается, поэтому ее формат и даты могут измениться.

Также пока неизвестно, планируется ли встреча директора ФБР с российским диктатором Владимиром Путиным или другими чиновниками Кремля, а также какие вопросы могут стать предметом переговоров.

Вероятный визит проходит на фоне дальнейшего ухудшения отношений между Вашингтоном и Москвой из-за полномасштабной войны России против Украины. Кроме того, в Конгрессе США продолжаются призывы к усилению санкционного давления на Россию.

Politico отмечает, что поездки руководителей американских спецслужб в Россию крайне редки. В последний раз директор ФБР посещал Россию в 2013 году — тогда это был Роберт Мюллер. В 2018 году в Москву также приезжал тогдашний директор ЦРУ Майк Помпео, объяснявший такие контакты необходимостью поддерживать каналы связи по вопросам взаимного интереса, в частности, борьбы с терроризмом.

Каш Патель известен своей критикой расследования о возможных связях команды Дональда Трампа с Россией, называя дело Russiagate политически мотивированным (речь идет о первом президентском сроке Трампа, — Ред.).

После работы в администрации Трампа Патель также неоднократно оказывался в центре публичных дискуссий из-за своих заявлений и деятельности, связанной с темой России.

Источник : Politico

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