Месси побил рекорд Пеле и стал рекордсменом в Южной Америке

Звездный игрок ПСЖ Лионель Месси помог сборной Аргентине преодолеть Боливию в матче отбора на чемпионат мира-2022. Также нападающий сумел побить рекорд легендарного бразильца Пеле.

Месси оформил успешный хет-трик в отборочном матче на ЧМ-2022. Этим он и вывел команду в победители.

Уже на 14-й минуте встречи аргентинец открыл счет. А во втором тайме еще дважды забил по воротах соперника.

В итоге матч Аргентина — Боливия закончился разгромным счетом 3: 0.

Таким образом Лео довел количество мячей за национальную сборную до 79 и стал топ-бомбардиром среди сборных Южной Америки.

Он опередил на два гола легендарного форварда сборной Бразилии Пеле. На счету экс-игрока остается 77 мячей.

Отметим, что бразилец сыграл за свою сборную 92 матча, тогда как Месси уже 153 поединка.

Messi in tears, talking about the hard times Argentina went and are going through with covid (one of the worst in the world), to now seeing the joy of the people around the stadium ❤️???? pic.twitter.com/yw4gVjXSAq

— mx (SUSPENDED) (@MessiMX30i) September 10, 2021