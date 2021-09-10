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Факты / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Месси побил рекорд Пеле и стал рекордсменом в Южной Америке

Лионель Месси

Звездный игрок ПСЖ Лионель Месси помог сборной Аргентине преодолеть Боливию в матче отбора на чемпионат мира-2022. Также нападающий сумел побить рекорд легендарного бразильца Пеле.

Месси оформил успешный хет-трик в отборочном матче на ЧМ-2022. Этим он и вывел команду в победители.

Уже на 14-й минуте встречи аргентинец открыл счет. А во втором тайме еще дважды забил по воротах соперника.

В итоге матч Аргентина — Боливия закончился разгромным счетом 3: 0.

Таким образом Лео довел количество мячей за национальную сборную до 79 и стал топ-бомбардиром среди сборных Южной Америки.

Он опередил на два гола легендарного форварда сборной Бразилии Пеле. На счету экс-игрока остается 77 мячей.

— Я долго мечтал об этом. Это уникальный момент, который случился после стольких ожиданий. Мои мама и брать на трибунах. Они много страдали и сегодня здесь празднуют. Я очень счастлив, — прокомментировал Месси.

Отметим, что бразилец сыграл за свою сборную 92 матча, тогда как Месси уже 153 поединка.

После восьми туров квалификации ЧМ-2022 аргентинцы занимают второе место в группе с 18 очками.

Лидирует в рейтинге команда Бразилии, у которой на счету 24 очка.

Уже 7 октября сборная Аргентины встретится с командой Парагвая. Матч пройдет на выезде.

10 августа Месси официально стал игроком ПСЖ на два сезона. Однако в условиях контракта есть опция — продления еще на год.

Аргентинец играет за французов в футболке под знаковым 30-м номером. Именно под этой цифрой знаменитый игрок начинал свою карьеру в Барселоне.

В 2021 году в составе сборной Аргентины Месси выиграл Копа Америки. Это первый его титул на уровне национальных команд.

Источник: Goal

Фото: Dreamstime

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