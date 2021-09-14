Динамо — Бенфика: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов-2021/2022

Уже во вторник, 14 сентября, киевское Динамо и лиссабонская Бенфика встретятся в рамках матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов-2021/22. Игра состоится в Киеве на НСК Олимпийский. Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

Букмекеры считают, что португальская команда имеет чуть больше шансов на триумф, чем киевляне.

На победу Бенфики принимают ставки с коэффициентом 2.31. На домашней успех подопечных Луческу ставят 3.30. Ничейный исход встречи в основное время оценивают в 3.35.

В то же время на победу лиссабонцев после компенсированного времени или серии пенальти дают коэффициент 1.36, тогда как на бело-синих — 1.66.

Также букмекеры дают 2.23 на то, что первый гол забьют киевляне, а вот на то, что первыми счет откроют подопечные Жезуша — 1.86. Вероятность того, что ни одна из команд не сможет отличиться в матче оценивают в 10.50.

Динамо и Бенфика ранее встречались четыре раза. Трижды выигрывали лиссабонцы и один — киевляне.

Последний раз клубы встречались на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2016/17. В обоих поединках выигрывала Бенфика (1:0 — в Лиссабоне, 0:2 в Киеве).

В сезоне 2021/2022 команды попали в группу Е. Их соперниками также будут Барселона и Бавария.

Отметим, что экс-нападающий Динамо Роман Яремчук сейчас выступает за Бенфику. Поэтому для него это противостояние будет особенным. В последней встрече чемпионата Португалии украинец отметился голом.