Зрители Евровидения 2026 смогут влиять на результаты шоу так же, как и в предыдущие годы – через телефон, SMS и онлайн. В то же время, есть несколько четких правил, которые важно знать, чтобы голос засчитали.

Как проголосовать на Евровидении 2026

В ходе прямых эфиров полуфиналов и финала открывается голосование. В этот момент на экране появляются номера участников — именно их нужно использовать.

Основные способы голосования:

телефонный звонок на специальный номер

SMS с номером участника

онлайн-голосование через официальные платформы (доступно в отдельных странах)

Конкретные номера и инструкции Украины традиционно объявляют во время трансляции. Их формирует национальный вещатель, в частности, Общественное.

Правила голосования Евровидения 2026 — что запрещено

Есть базовые ограничения, действующие для всех зрителей:

нельзя голосовать за свою страну

количество голосов с одного номера ограничено (обычно до 20)

голосование открывается с момента объявления ведущими и длится ограниченное время

Отдельно действует система голосования для зрителей из стран, не участвующих в конкурсе, — они могут отдать голос онлайн в категории Rest of the World.

Когда открывается голосование

Голосование открывается во время шоу – после начала выступлений или после их завершения. Точный момент каждый раз объявляют в прямом эфире.

После закрытия голосования результаты формируются по комбинированной системе:

50% — голоса зрителей

50% — оценки национальных жюри

Именно эта система определяет финальный результат и победителя конкурса.

