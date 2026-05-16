Как проголосовать на Евровидении 2026: гайд для зрителей
Зрители Евровидения 2026 смогут влиять на результаты шоу так же, как и в предыдущие годы – через телефон, SMS и онлайн. В то же время, есть несколько четких правил, которые важно знать, чтобы голос засчитали.
Как проголосовать на Евровидении 2026
В ходе прямых эфиров полуфиналов и финала открывается голосование. В этот момент на экране появляются номера участников — именно их нужно использовать.
Основные способы голосования:
- телефонный звонок на специальный номер
- SMS с номером участника
- онлайн-голосование через официальные платформы (доступно в отдельных странах)
Конкретные номера и инструкции Украины традиционно объявляют во время трансляции. Их формирует национальный вещатель, в частности, Общественное.
Правила голосования Евровидения 2026 — что запрещено
Есть базовые ограничения, действующие для всех зрителей:
- нельзя голосовать за свою страну
- количество голосов с одного номера ограничено (обычно до 20)
- голосование открывается с момента объявления ведущими и длится ограниченное время
Отдельно действует система голосования для зрителей из стран, не участвующих в конкурсе, — они могут отдать голос онлайн в категории Rest of the World.
Когда открывается голосование
Голосование открывается во время шоу – после начала выступлений или после их завершения. Точный момент каждый раз объявляют в прямом эфире.
После закрытия голосования результаты формируются по комбинированной системе:
- 50% — голоса зрителей
- 50% — оценки национальных жюри
Именно эта система определяет финальный результат и победителя конкурса.