Президент США Дональд Трамп заявил, что второй по звену командующий ИГИЛ в мире Абу-Билал аль-Минуки ликвидирован в результате операции, проведенной американскими и нигерийскими силами.

Заявление главы Белого дома процитировало издание Reuters.

– По моему приказу, храбрые американские войска и Вооруженные силы Нигерии безупречно выполнили тщательно спланированную и очень сложную миссию по устранению активного террориста в мире с поля боя. Абу-Билал аль-Минуки, второй по звену командования ИГИЛ в мире, думал, что сможет скрыться в Африке, но он и не подозревал, что у нас есть источники, которые держали нас в курсе того, что он делает, – сообщил Трамп.

В то же время президент США не раскрыл точное место, где проводилась операция.

Администрация Дональда Трампа поблагодарила правительство Нигерии за партнерство в операции против аль-Минуки — гражданина Нигерии, которого администрация Байдена признала террористом в 2023 году, согласно Федеральному реестру США.

Примечательно, что ранее Трамп критиковал нигерийские власти за неспособность защитить христиан от исламистов на северо-западе страны.

Со своей стороны Абуджа отвергает обвинения в религиозной дискриминации, отмечая, что силы безопасности противодействуют вооруженным группировкам, нападающим и на христиан, и на мусульман.

