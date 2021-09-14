14 сентября 2021 года умер Юрий Седых — двукратный олимпийский чемпион и обладатель мирового рекорда по метанию молота. Спортсмена не стало в возрасте 66 лет.

О смерти Юрия Седых сообщил президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка в соцсети.

— Глубоко скорбим о потере Юрия Седых. Выдающийся двукратный олимпийский чемпион, чей фантастический мировой рекорд в метании молота все еще не побит, — написал Бубка.

Deeply mourn the loss of Yuriy Sedykh… An outstanding two-time Olympic Champion, whose fantastic World record in Hammer Throw (86.74) for 35 years is stll not broken.@worldolympians @WorldAthletics @iocmedia pic.twitter.com/ZBrqW8MeYV — Sergey Bubka (@sergey_bubka) September 14, 2021

Причина смерти Юрия Седых пока неизвестна. После завершения своей карьеры он длительное время проживал в Париже.

Биография Седых

Спортсмен родился в 1955 году в Новочеркасске (Россия). С 1972-го жил и тренировался в Киеве.

Именно во время пребывания в Украине Седых выиграл все главные медали в карьере и установил рекорд мира.

В начале 1990-х Седых вместе с женой Натальей Лисовской — олимпийская победительница в метании ядра — перебрался во французский Париж. Преподавал физкультуру в колледжах и университете.

Дочь легкоатлета Алексия родилась в 1993 году. В 2010-м она, выступая за Францию, стала чемпионкой летних юношеских Олимпийских игр по метанию молота.

Достижения Седых

Юрий Седых — трехкратный призер Олимпийских игр в составе сборной СССР. В 1976-м в Монреале и 1980-м в Москве он становился олимпийским чемпионом.

А в 1988 году в Сеуле на Олимпийских играх завоевал серебряную медаль.

Также Седых трехкратный чемпион Европы. На ЧЕ-1986 во время соревнований в немецком Штутгарте он установил мировой рекорд, метнув молот аж на 86,74 метра.

Это одно из главных достижений в спортивной карьере легкоатлета. За 35 лет этот рекорд так никто и не побил.

Кроме того, в 1981 году Седых выигрывал чемпионат мира, а на ЧМ-1983 получил серебро.

Последний раз Седых метал молот на соревновании в 2003 году. На турнире во Франции он занял третье место, метнув молот на 64.53 метра.

В 2013 году спортсмена ввели в Зал славы Всемирной легкой атлетике.