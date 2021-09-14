Шериф — Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов-2021/2022

15 сентября донецкий Шахтер и тираспольский Шериф встретятся в рамках матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов-2021/2022. Игра состоится в молдавском Тирасполе на стадионе Шериф. Начало матча в 19.45 по киевскому времени.

По прогнозам букмекеров, у горняков больше шансов на победу, чем у дебютанта основной сетки турнира — Шерифа.

Триумф подопечных Роберто Де Дзерби оценивают в 1.95. На успех тираспольцев принимают ставки с коэффициентом 4.20. А вот на ничью в этом поединке дают 3.60.

На победу подопечных украинского специалиста Юрия Вернидуба после компенсированного времени или серии пенальти дают 1.94, а на горняков — 1.25.

С коэффициентом 1.66 принимают ставки на то, что первыми забьют мяч в ворота игроки Шахтера, а вот на то, что сильнее окажутся тираспольцы дают 2.55. Вероятность того, что ни одна из команд не сможет забить оценивают в 11.00.

Команды уже пересекались на стадии квалификации Лиги чемпионов-2003/2004. Так, дома Шериф отстоял ничью (0:0), но в гостях уступил горнякам (0:2).

На Кубке Содружества в 2009 году тираспольцы смогли обыграть Шахтер — 4:0.

Шахтер успешно преодолел два квалификационных раунда в этом сезоне. Горняки одержали победу над бельгийским Генком и французским Монако.

В то же время Шериф поборол албанский Теуту, армянский Алашкерт, сербскую Црвену Звезду и хорватское Динамо.

Подопечные Вернидуба стали первыми игроками из Молдовы, которые сыграют в групповом этапе ЛЧ.

Тираспольский Шериф — единственный дебютант этого сезона и 146й клуб, который сыграет на этом этапе.