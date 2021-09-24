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Марія Степанюк |

Песня Kazka и Слава Украине! Как прошла церемония взвешивания перед боем Джошуа — Усик

Усик - Джошуа

В Лондоне на 20-тысячной арене О2 состоялась официальная церемония взвешивания боксеров Александра Усика и чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа.

Выход боксеров объявил легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер. Усик вышел под композицию украинской группы Kazka — Плакала, а Джошуа появился под трек The White Stripes — Nation Army.

Вес Усика — 100,2 кг, британец показал вес 108,9 кг. Таким образом, украинец оказался легче Джошуа почти на девять килограмм.

Церемонию взвешивания также провел украинский боксер Максим Продан, который будет защищать чемпионский пояс IBF International в бою с албанцем Флорианом Марку.

Украинский боксер пришел на церемонию в пуловере и желтой футболке, на которой было написано Украина и изображен национальный герб.

Максим Продан

Продан уложился в отведенный вес, а вот Марку понадобилась помощь, ведь боксеру пришлось снять с себя всю одежду.

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Но и это не помогло албанцу, который перевесил на 0,4 фунта. Вес албанца составил 147.4 фунтов (66.791 кг), тогда как максимально допустимый – 147 фунтов (66,678 кг). У Марку есть два часа, чтобы уложиться в вес и сохранить титульный бой.

Затем боксеры провели еще одну битву взглядов, во время которой Продан вел себя традиционно спокойно, а Марку все время болтал и провоцировал украинца. После протокольного фото Продан крикнул: Слава Украине — Forza Italy!

Дело в том, что Продан живет и тренируется Италии с 2014 года.

Большой вечер бокса, главным хедлайнером которого станет бой Энтони Джошуа и Александра Усика, состоится в Лондоне 25 сентября на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум.

Первая дуэль взглядов Усика и Джошуа состоялась 23 сентября. Тогда же состоялась традиционная пресс-конференция перед боем. На мероприятии украинец поразил своим экстравагантным нарядом, который напомнил поклонникам костюм Джокера.

Тогда же состоялась и первая битва взглядов Максима Продана и Флориана Марку. Албанец вел себя крайне агрессивно и, когда боксеры развернулись друг к другу, сильно толкнул украинском.

Фото: Getty Images

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