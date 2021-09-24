В Лондоне на 20-тысячной арене О2 состоялась официальная церемония взвешивания боксеров Александра Усика и чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа.

Выход боксеров объявил легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер. Усик вышел под композицию украинской группы Kazka — Плакала, а Джошуа появился под трек The White Stripes — Nation Army.

Вес Усика — 100,2 кг, британец показал вес 108,9 кг. Таким образом, украинец оказался легче Джошуа почти на девять килограмм.

FINAL FACE OFF IBF

WBA Super

WBO

IBO World Heavyweight Titles on the line tomorrow night! #JoshuaUsyk pic.twitter.com/3lzovl6wcR — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 24, 2021

Церемонию взвешивания также провел украинский боксер Максим Продан, который будет защищать чемпионский пояс IBF International в бою с албанцем Флорианом Марку.

Украинский боксер пришел на церемонию в пуловере и желтой футболке, на которой было написано Украина и изображен национальный герб.

Продан уложился в отведенный вес, а вот Марку понадобилась помощь, ведь боксеру пришлось снять с себя всю одежду.

Но и это не помогло албанцу, который перевесил на 0,4 фунта. Вес албанца составил 147.4 фунтов (66.791 кг), тогда как максимально допустимый – 147 фунтов (66,678 кг). У Марку есть два часа, чтобы уложиться в вес и сохранить титульный бой.

Затем боксеры провели еще одну битву взглядов, во время которой Продан вел себя традиционно спокойно, а Марку все время болтал и провоцировал украинца. После протокольного фото Продан крикнул: Слава Украине — Forza Italy!

Дело в том, что Продан живет и тренируется Италии с 2014 года.

Большой вечер бокса, главным хедлайнером которого станет бой Энтони Джошуа и Александра Усика, состоится в Лондоне 25 сентября на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум.

Первая дуэль взглядов Усика и Джошуа состоялась 23 сентября. Тогда же состоялась традиционная пресс-конференция перед боем. На мероприятии украинец поразил своим экстравагантным нарядом, который напомнил поклонникам костюм Джокера.

Тогда же состоялась и первая битва взглядов Максима Продана и Флориана Марку. Албанец вел себя крайне агрессивно и, когда боксеры развернулись друг к другу, сильно толкнул украинском.