Усик провел дуэль взглядов с Джошуа в костюме Джокера

В Лондоне состоялась финальная пресс-конференция перед чемпионским боем между британцем Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком.

На мероприятии британец появился в черном спортивном костюме американской компании Under Armour, амбасадором которой он является, а Усик в несколько экстравагантном наряде — красном костюме, который дополнили оранжевая жилетка, синяя рубашка и галстук в горошек.

Пользователи соцсетей отметили, что образ Усика напоминает Джокера в исполнении Хоакина Феникса с фильма режиссера Тодда Филлипса, а также знаменитого узника Чарльза Бронсона.

Oleksandr Usyk giving off big Joker vibes before his fight with Anthony Joshua pic.twitter.com/fsVNlaDfat

— ESPN UK (@ESPNUK) September 23, 2021