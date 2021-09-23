Усик провел дуэль взглядов с Джошуа в костюме Джокера

В Лондоне состоялась финальная пресс-конференция перед чемпионским боем между британцем Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком.

На мероприятии британец появился в черном спортивном костюме американской компании Under Armour, амбасадором которой он является, а Усик в несколько экстравагантном наряде — красном костюме, который дополнили оранжевая жилетка, синяя рубашка и галстук в горошек.

Пользователи соцсетей отметили, что образ Усика напоминает Джокера в исполнении Хоакина Феникса с фильма режиссера Тодда Филлипса, а также знаменитого узника Чарльза Бронсона.

Oleksandr Usyk giving off big Joker vibes before his fight with Anthony Joshua pic.twitter.com/fsVNlaDfat — ESPN UK (@ESPNUK) September 23, 2021

Вечер бокса, где главным событием будет бой Джошуа — Усик, состоится 25 сентября на лондонском стадионе футбольного клуба Тоттенхэм Хотспур.

— Я чувствую себя очень хорошо. Я ждал этого момента, поединка. Хочу поблагодарить команду Джошуа, Эдди Хирна, свою команду за то, что все это произойдет в субботу. Все поединки, проходящие в мире, оставляют большую историю. Мы с Энтони делаем еще один шаг в историю, которую позже будут вспоминать, о которой будут говорить, пересматривать и читать, — сказал Усик.

После завершения пресс-конференции спортсмены провели традиционную битву взглядов.

Джошуа и Усик течение нескольких секунд смотрели в глаза друг другу, после чего пожали руки.

FIRST FACE OFF #JoshuaUsyk IBF

WBA Super

WBO

IBO World Heavyweight Titles on the line Saturday!@anthonyjoshua @usykaa pic.twitter.com/kn88gMLr0G — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 23, 2021

Еще одна финальная битва взглядов состоится 24 сентября во время официальной процедуры взвешивания боксеров.

В этом поединке на кону будут стоять чемпионские пояса, которыми располагает Джошуа, по версиям WBO, WBA, IBF, IBO в супертяжелом весе. Для Усика это третий бой в супертяжелом дивизионе.