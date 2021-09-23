На украинца Продана напал соперник во время битвы взглядов

Чемпион IBF International в полусреднем весе Максим Продан провел битву взглядов с албанцем Флорианом Марку перед вечером бокса 25 сентября в Лондоне.

Во время битвы взглядов албанец вел себя крайне эмоционально и, когда боксеры развернулись для традиционной процедуры, сильно толкнул украинском. Охрана сразу же отвела Марку от Продана и боксеры вместе со своими представителями разошлись по сторонам.

Бой Продан — Марку состоится в рамках вечера бокса в Лондоне 25 сентября на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум, где главным событием станет бой чемпиона в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF, IBO Энтони Джошуа и украинца Александр Усик.

Их дуэль взглядов прошла без эксцессов — боксеры в течение нескольких секунд смотрели в глаза друг другу, после чего пожали руки.

На пресс-конференции Усик появился в ярком образе, очень напоминает образ Джокера, которого воплотил актер Хоакин Феникс, режиссера Тодда Филлипса.

Официальные процедуры взвешивания боксеров запланированы на 24 сентября. Тогда же состоятся финальные битвы взглядов участников боксерского вечера.