Букмекеры активно принимают ставки на бой в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа, который состоится 25 сентября в Лондоне на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум.

По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является британский боксер.

Прогноз на бой Джошуа — Усик

Ставки на победу Джошуа принимают с коэффициентом 1.55. Тогда как успех украинца оценивается котировкой 2.90. На ничью дают — 21.0.

На выигрыш Джошуа нокаутом предлагают коэффициент 2.00, на победу Усика аналогичным образом — 8.00. Вероятность победы британца по очкам — 3.75, а украинца — 5.00.

Начало боя Энтони Джошуа — Александр Усик запланировано не ранее 23.00 по киевскому времени.

На кону поединка — четыре чемпионских пояса, которыми владеет Джошуа, а именно по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

В последних пяти боях Энтони одержал четыре победы, две из которых досрочные и две — по решению судей. Британец проиграл лишь раз, когда впервые встретился с мексиканцем Энди Руисом.

Усик все свои последние пять поединков выиграл, но досрочно только два. Для Александра это будет третий бой в супертяжелом весе. В дебютном поединке в хэвивейте украинец одолел 38-летнего американца Чазза Уизерспуна, который отказался продолжать бой. Победу над Дереком Чисорой он оформил после 12 раундов по решению судей.

Джошуа и Усик — олимпийские чемпионы Лондона-2012. В независимом компьютерном рейтинге британец занимает первое место в дивизионе, Усик — третье. Стоит отметить, что в рейтинг не включены Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер, поскольку они не бились полтора года.