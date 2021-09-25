В пятницу, 24 сентября, состоялся матч Колос — Ворскла в пределах девятого тура украинской премьер-лиги. Поединок проходил на стадионе Колос, Коваливка.

Колос — Ворскла — обзор матча

Уже с первых минут игры хозяева поля имели шансы открыть счет благодаря пенальти. Но Чурко не сумел реализовать его.

Впоследствии полтавчане завладели мячом и не отдавали его игрокам Колоса. На 36-й минуте Ворскла вышли вперед благодаря Тиллю.

Во втором тайме обе команды пытались забить в ворота, однако успехов не испытывали.

Таким образом Ворскла с минимальным счетом — 1:0 — выиграла в коваливского клуба.

В турнирной таблице УПЛ Колос располагается на 10-м месте с восемью очками. В то же время Ворскле досталось третья строчка с 18 баллами.

В следующем туре клуб из Коваливки примет дома Черноморец, а команда из Полтавы — Ингулец.

Колос — Ворскла — 0: 1.

Голы: А. Тилль, 36.

Составы:

Колос: Фесюн, Ильин, Гавриш, Петров, Новак (Ситчинава, 76), Черноморец, Милько (Нуриев, 89), Богданов (Задоя, 53), Ренан (Костышин, 46), Чурко, Лысенко.

Ворскла: Резник, Пердута, Чеснаков (Челядин, 27), Тамм, Яворский, Скляр, А. Тилль, Пуцлин, Рангель, Степанюк (Якубу, 86), Кане.

Фото: Колос