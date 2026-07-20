Львовянину со СМА Назарию Гусакову сообщили о новом подозрении по делу о сборе на лечение.

Об этом сообщает генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Легализация 162 млн: новое подозрение Гусакову

Львовянину, организовавшему публичный сбор средств на лечение спинальной мышечной атрофии (СМА), сообщили о новом подозрении – в легализации имущества, полученного преступным путем.

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По информации следствия, пожертвования на спасение жизни выводили через сложную финансовую схему. Деньги дробили между более чем 1 170 карточками подставных лиц, переводили через биржи Binance и WhiteBIT, после чего конвертировали в USDT и перемещали через многочисленные криптовалютные кошельки.

Как утверждается, это должно было усложнить установление происхождения денег, чтобы скрыть их дальнейшее движение.

Общий объем исследованных финансовых операций превышает 162,5 млн грн. Эти обстоятельства подтверждены заключением судебной экспертизы, сообщил генеральный прокурор.

Во время расследования удалось установить новых пострадавших. Когда сообщалось о первом подозрении, их было 34, а сейчас уже 96. Размер установленного ущерба вырос с 1,3 млн грн до более 2 млн грн.

Как утверждает Кравченко, подозреваемый сотрудничает со следствием, дает необходимые объяснения и полностью признает свою вину. В настоящее время завершено досудебное расследование по фактам мошенничества и легализации имущества, совершенных в особо крупных размерах, а впоследствии обвинительный акт планируется направить в суд.

22 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию с Гусаковым, подозреваемым в мошенничестве с деньгами на лечение, скандальной и крайне неприятной.

24 июля 2025 года Гусакову сообщили о первом подозрении в деле мошеннических действий во время сбора денег на благотворительность.

26 июня 2026 года Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Назарию Гусакову, которого подозревают в присвоении благотворительных денег, собранных на лечение спинальной мышечной атрофии.

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