Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский написал колонку Моя работа — война, в которой прокомментировал свои отношения с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым.

Сырский прокомментировал конфликт с Федоровым

— Для меня было неожиданностью узнать, что у нас с господином министром был конфликт. Я воспринимал наши отношения как рабочие: со сложными вопросами, с разными позициями. Так и должно быть между двумя институтами во время большой войны, — объяснил главком.

Он призвал сосредоточиться не на личных вопросах, а на будущей победе.

— Если я кого-то чем-то обидел: Михаил Альбертович, простите. Бываю жестким. Но прошу и вас, и всех, кто сейчас с увлечением следит за этой историей: давайте фокусироваться не на личном, а на глобальном. На победе, — отметил Сырский.

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В колонке главнокомандующий подчеркнул, что Украина больше Федорова, Сырского и любого из нас и выстоит благодаря армии, институтам и миллионам людей, которые выполняют свою работу.

Он также заявил, что попытки свести войну к противостоянию двух персон ошибочны и играют на пользу врагу.

— Я вижу, как люди делятся на лагерь Федорова и лагерь Сырского. Как только вопрос, связанный с войной или армией, политизируется, он упрощается до лозунга. А каждый из вопросов, о которых сейчас спорят в сети, — контракты, закупки, мобилизация — гораздо сложнее любого поста о нем, — написал Сырский.

По словам главкома, войну выигрывает реальная работа, а не публичная драма вокруг нее.

Подытоживая, Сырский снова выразил мнение, что “Украина больше за чьи-либо имена”, и наше государство выстоит, если каждый будет выполнять свою работу.

Зеленский о конфликте Сырского и Федорова

Президент Владимир Зеленский ранее высказывался по поводу конфликта между главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и бывшим министром обороны Михаилом Федоровым.

По словам главы государства, без его участия Сырский и Федоров не могли самостоятельно урегулировать разногласия.

— Я уважаю обе стороны, я знаю их плюсы, знаю их минусы, и очень хочется, чтобы они усиливали Украину. Но есть то, что есть. И у вас в такой ситуации выход — либо одна сторона, либо другая. Потому что без меня они не садятся, — сказал президент.

Он добавил, что главнокомандующий и бывший министр обороны не смогли прийти к общей позиции.

Зеленский признал, что ответственность за эту ситуацию лежит не только на них, но и на нем самом.

Федоров подтвердил конфликт с Александром Сырским.

— На самом деле, когда президент сказал, что не планирует менять Сырского, это его решение как верховного главнокомандующего, я с этим решением полностью согласился и сказал, что буду учиться работать с ним. Все-таки наш клиент — украинский народ, а не кто-то другой, — сказал он.

Федоров добавил, что его команда столкнулась с блокированием всех предложенных инициатив.

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