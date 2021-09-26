Для меня это очень много значит: Усик о победе над Джошуа и реванш

Новоиспеченный чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал победу над британцем Энтони Джошуа.

— Для меня это очень много значит. Бой прошел именно так, как я планировал. Было несколько моментов, когда Джошуа зажимал меня, но это незначительные вещи. Не было задачи остановить бой в 12-м раунде. Сначала я хотел это сделать, попал, бросился, но мой тренер привел меня в чувство. Единственное, что я хотел сделать — это прославить Господа. Эта победа от него, — сказал после боя Усик.

Украинец высказался и относительно боя реванша с Джошуа, который был прописан в контракте.

— Реванш? Я просто хочу домой. Я с января очень плодотворно готовился к поединку, мало времени был с семьей. Я очень скучаю по своим детям. Я хочу их видеть, смотреть, как они балуются, кричат, — отметил боксер.

Бой Александра Усика и Энтони Джошуа прошел в рамках большого вечера бокса в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур. Билеты на него раскупили за сутки, а всего за зрелищем наблюдали более 60 тыс. зрителей.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика единогласным решением судей 117:112, 116:112 и 116:112.