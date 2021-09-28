Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Украина Происшествия Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Вживую Спецтемы Видео
Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Зинченко не сыграет в октябре за сборную Украины — причина

Олександр Зінченко

Один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко не поможет национальной команде в октябрьских матчах отбора к чемпионату мира-2022.

Медицинский штаб английского Манчестер Сити диагностировал у украинского полузащитника надрыв икроножной мышцы.

— Эта травма делает невозможным участие полузащитника в матчах отбора ЧМ-2022 против Финляндии и Боснии и Герцеговины, — говорится в сообщении УАФ.

Зинченко в сборной заменит центральный полузащитник СК Днепр-1 Александр Пихаленок, которого исполняющий обязанности главного тренера сборной Александр Петраков перевел из резервного списка.

Для 24-летнего Пихаленка это первый вызов в национальную команду.

Сбор национальной команды начнется 4 октября в Киеве.

Читайте
Без Малиновского: Петраков огласил список игроков на матчи отбора на ЧМ-2022

В октябре Украина сыграет против Финляндии (9 октября, Хельсинки) и Боснии и Герцеговины (12 октября, Львов).

Сейчас в группе D Украина находится на второй строчке, имея в активе 5 очков. Лидерство у Франции (12), третьей идет Финляндия (5), на четвертом и пятом расположились Босния и Герцеговина и Казахстан — у них по 3 очка.

Источник: УАФ

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка