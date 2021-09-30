29 сентября Бавария сыграла с киевским Динамо во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Мюнхене на Альянц Арене и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев поля.

С самого начала игры Бавария держала мяч под контролем. Игроки линии нападения хорошо двигались, что помогало защитникам удачно атаковать.

У динамовцев был великолепный голевой момент уже на 9-й минуте. Виктор Цыганков ударил слета из-за пределов штрафной, но мяч пролетел рядом с правой стойкой.

Через минуту Георгий Бущан спас ворота Динамо от мяча, который головой под перекладину ворот пробил Роберт Левандовски.

Впоследствии Бавария получила шанс пробить 11-метровый, потому что Сергей Сидорчук рукой изменил направление полета мяча.

Автором первого гола в ворота Динамо на 12-й минуте стал Роберт Левандовски.

Вскоре динамовцы выполнили неплохую передачу в штрафную, но защитник Баварии смог ее перехватить.

На 22-й минуте Никлас Зюле атаковал ворота динамовцев, но мяч пролетел рядом с левой стойкой.

А уже через пять минут удар его коллеги по команде Роберта Левандовски был точнее, и счет стал уже 2:0 в пользу Баварии.

Исправить ситуацию попытался Денис Гармаш, мастерски обуздав передачу в штрафной, но удар заблокировал защитник.

На 35-й минуте Лерой Сане пробил прямехонько в правую стойку.

В конце первого тайма открыть счет с углового попытался Николай Шапаренко, но соперник выбил мяч головой.

Со второго тайма Бавария продолжила держать мяч под контролем и выжидать возможности нанести удар.

На 68-й минуте Серж Гнабри замкнул выверенную подачу до 11-метровой отметки, в прыжке пробив головой в правую стойку.

На 74-й минуте Лерой Сане чрезвычайно мощным ударом из-за пределов штрафной отправил мяч под перекладину.

На 87-й минуте мяч в сетку ворт динамовцев отправил и Максим Чупо-Мотинг.

Таким образом Динамо после сегодняшнего матча сохраняет третью позицию в таблице группы Е, имея на счету один балл.

Замыкает четверку Барселона, не заработав пока ни одного очка.

Бенфика занимает второе место в таблице с четырьмя очками.

Бавария после победы над Динамо лишь укрепила свои позиции в группе и лидирует с шестью очками.