29 сентября Бавария сыграла с киевским Динамо во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Мюнхене на Альянц Арене и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев поля.
С самого начала игры Бавария держала мяч под контролем. Игроки линии нападения хорошо двигались, что помогало защитникам удачно атаковать.
У динамовцев был великолепный голевой момент уже на 9-й минуте. Виктор Цыганков ударил слета из-за пределов штрафной, но мяч пролетел рядом с правой стойкой.
Через минуту Георгий Бущан спас ворота Динамо от мяча, который головой под перекладину ворот пробил Роберт Левандовски.
Впоследствии Бавария получила шанс пробить 11-метровый, потому что Сергей Сидорчук рукой изменил направление полета мяча.
Автором первого гола в ворота Динамо на 12-й минуте стал Роберт Левандовски.
Вскоре динамовцы выполнили неплохую передачу в штрафную, но защитник Баварии смог ее перехватить.
На 22-й минуте Никлас Зюле атаковал ворота динамовцев, но мяч пролетел рядом с левой стойкой.
А уже через пять минут удар его коллеги по команде Роберта Левандовски был точнее, и счет стал уже 2:0 в пользу Баварии.
Исправить ситуацию попытался Денис Гармаш, мастерски обуздав передачу в штрафной, но удар заблокировал защитник.
На 35-й минуте Лерой Сане пробил прямехонько в правую стойку.
В конце первого тайма открыть счет с углового попытался Николай Шапаренко, но соперник выбил мяч головой.
Со второго тайма Бавария продолжила держать мяч под контролем и выжидать возможности нанести удар.
На 68-й минуте Серж Гнабри замкнул выверенную подачу до 11-метровой отметки, в прыжке пробив головой в правую стойку.
На 74-й минуте Лерой Сане чрезвычайно мощным ударом из-за пределов штрафной отправил мяч под перекладину.
На 87-й минуте мяч в сетку ворт динамовцев отправил и Максим Чупо-Мотинг.
Таким образом Динамо после сегодняшнего матча сохраняет третью позицию в таблице группы Е, имея на счету один балл.
Замыкает четверку Барселона, не заработав пока ни одного очка.
Бенфика занимает второе место в таблице с четырьмя очками.
Бавария после победы над Динамо лишь укрепила свои позиции в группе и лидирует с шестью очками.