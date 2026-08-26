Закупка лекарств для реанимаций с переплатой: разоблачена схема, убытки достигли 80 млн грн
- Правоохранители разоблачили схему хищения более 80,9 млн грн бюджетных денег на закупку лекарств для реанимаций и интенсивной терапии по завышенным ценам.
- Четырем руководителям и должностным лицам предприятий поставлено в известность о подозрении, а в суд подано ходатайство о содержании под стражей для трех фигурантов.
Правоохранители разоблачили масштабную схему хищения бюджетных денег на закупке медикаментов для реанимаций и интенсивной терапии. В результате действий злоумышленников государству нанесен ущерб более чем на 80,9 млн грн.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Лекарства для реанимации по завышенным ценам
По данным следствия, группа предпринимателей и должностных лиц коммерческих структур организовала поставки жизненно необходимых лекарств в бюджетные учреждения по существенно завышенным ценам. Речь идет о препаратах, которые используются в стационарах во время неотложных состояний, анестезиологии и лечения тяжелых инфекций.
Препараты покупали напрямую у производителей и импортеров, после чего перепродавали медицинским учреждениям через сеть аффилированных компаний. В то же время организаторы сознательно нарушали законодательство, превышая установленную государством предельную 10-процентную снабженческо-сбытовую надбавку.
Кроме этого, правоохранители установили факт использования подконтрольных предприятий для формирования искусственного налогового кредита и последующего обналичивания незаконно полученных денег.
В рамках расследования проведено 16 обысков на территории Киева, Днепра, Киевской и Львовской областей. Следователи изъяли финансовую документацию и электронные носители, компьютерную технику и мобильные телефоны; банковские карты, печати и наличные деньги.
В настоящее время четырем руководителям и должностным лицам предприятий сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
Одному из фигурантов о подозрении объявлено заочно. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении трех других подозреваемых. Досудебное расследование продолжается.