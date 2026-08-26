США приостановили собеседования на иммиграционные визы по всему миру
- Администрация Трампа приостановила собеседования по получению иммиграционных виз в дипломатических учреждениях США по всему миру в рамках усиления иммиграционной политики.
- В Государственном департаменте США это объяснили проведением масштабного обучения для консульских работников для более подробной оценки заявителей.
Администрация президента США Дональда Трампа приостановила собеседования на получение иммиграционных виз во всех посольствах и консульствах мира в рамках ужесточения иммиграционной политики.
Об этом сообщает агентство Reuters.
США приостановили назначение иммиграционных виз
Представитель Государственного департамента США заявил, что ведомство запустило глобальную учебную инициативу для дипломатических учреждений. В связи с этим графики визовых встреч планируют скорректировать.
Целью этого учения в американском Госдепе назвали:
- помощь консульским работникам в выявлении заявителей, которые могут стать зависимыми от государственных выплат в США;
- обеспечение “всесторонней и последовательной” оценки каждой визовой заявки.
Конкретные детали и сроки проведения учения в ведомстве не уточнили. По данным Financial Times, заявители уже начали получать электронные письма об отмене запланированных собеседований с обещанием сообщить новые даты позже.
Приостановка визовых встреч стала частью более широкой кампании администрации Трампа, включающей депортации, аннулирование виз и грин-карт, а также отклонение заявок из-за политических взглядов или участия в пропалестинских протестах.
Хотя Белый дом объясняет эти шаги укреплением внутренней безопасности, однако правозащитные организации критикуют их за дискриминацию, нарушение свободы слова и риск расового профилирования.
В то же время люди юридически оспаривают меры, одобренные Трампом. В частности, недавно американский суд отменил решение о приостановлении выдачи иммиграционных виз для граждан 75 стран, признав, что госсекретарь США Марко Рубио превысил свои законные полномочия.