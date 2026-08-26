Администрация президента США Дональда Трампа приостановила собеседования на получение иммиграционных виз во всех посольствах и консульствах мира в рамках ужесточения иммиграционной политики.

Об этом сообщает агентство Reuters.

США приостановили назначение иммиграционных виз

Представитель Государственного департамента США заявил, что ведомство запустило глобальную учебную инициативу для дипломатических учреждений. В связи с этим графики визовых встреч планируют скорректировать.

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Целью этого учения в американском Госдепе назвали:

помощь консульским работникам в выявлении заявителей, которые могут стать зависимыми от государственных выплат в США;

обеспечение “всесторонней и последовательной” оценки каждой визовой заявки.

Конкретные детали и сроки проведения учения в ведомстве не уточнили. По данным Financial Times, заявители уже начали получать электронные письма об отмене запланированных собеседований с обещанием сообщить новые даты позже.

Приостановка визовых встреч стала частью более широкой кампании администрации Трампа, включающей депортации, аннулирование виз и грин-карт, а также отклонение заявок из-за политических взглядов или участия в пропалестинских протестах.

Хотя Белый дом объясняет эти шаги укреплением внутренней безопасности, однако правозащитные организации критикуют их за дискриминацию, нарушение свободы слова и риск расового профилирования.

В то же время люди юридически оспаривают меры, одобренные Трампом. В частности, недавно американский суд отменил решение о приостановлении выдачи иммиграционных виз для граждан 75 стран, признав, что госсекретарь США Марко Рубио превысил свои законные полномочия.

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