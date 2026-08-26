Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь планирует поставить вопрос использования спутниковой системы Starlink для помощи Украине перед президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве.

“Домашнее задание” от Зеленского и роль Starlink

По словам сенатора, обсуждение работы Starlink является частью “домашнего задания”, которое он получил во время встречи от президента Украины Владимира Зеленского. Блюменталь подчеркнул, что эта спутниковая система очень важна для украинской обороны.

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Американский политик уточнил, что лично еще не общался с Маском, но будет искать возможности для такого разговора. В то же время сенатор убежден, что бизнесмен скорее прислушивается к позиции президента США.

Среди других первоочередных вопросов, очерченных Зеленским для американских партнеров, Блюменталь назвал:

поставки ракет-перехватчиков и средств противоракетной обороны;

усиление санкционного давления на Российскую Федерацию.

На прошлой неделе Владимир Зеленский подтвердил, что Киев продолжает переговоры с Вашингтоном о разрешении использования системы Starlink на территории России для нужд обороны Украины.

По данным медиа, ранее президент США Дональд Трамп не поддержал просьбу украинской стороны о содействии в получении от Илона Маска разрешения на применение Starlink для дальнобойных ударов на российской территории.

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