Луганская Заря в четверг, 30 сентября, проведет матч в рамках второго тура группового этапа Лиги конференций-2021/22 на стадионе Славутич-Арена в Запорожье против римской Ромы. Начало матча в 19.45 по киевскому времени.

Прогноз на матч Заря — Рома

По мнению букмекеров, абсолютными фаворитами матча являются подопечные Жозе Моуринью. На победу римлян принимают ставки с коэффициентом 1.41. Успех луганчан оценивают в 7.80. Ничейный результат встречи — 4.70.

На то, что итальянцы первыми откроют счет в матче, дают коэффициент 1.37, а на подопечных Виктора Скрипника — 3.60. На то, что голов в матче зрители не увидят, принимают ставки с коэффициентом 13.50.

Матч в Запорожье доверили судить португальской бригаде арбитров во главе с Луишом Годинью. Ему будут ассистировать соотечественники: Руй Тейшейра и Педру Алмейда. Обязанности четвертого рефери исполнит Андре Нарсизу.

Это будет первая очная встреча команд в истории. В последних матчах чемпионата Украины Заря одержала две победы: над Днепром-1 (4:0) и одесским Черноморцем (3:0), а Рома в чемпионате Италии одолела Удинезе 1:0, но уступила Лацио в римском дерби 2:3.

В первом туре Лиги конференций Рома разгромила болгарский ЦСКА из Софии со счетом 5:1, а Заря неожиданно уступила норвежскому клубу Буде-Глимт (3:1).

Фото: FC Zorya