Sense Bank отстранил директора департамента финмониторинга Людмилу Снигур
- Sense Bank временно отстранил директора департамента финансового мониторинга Людмилу Снигур.
- Требование регулятора появилось после обнародования материалов расследования НАБУ Форест Гамп.
Государственный Sense Bank временно отстранил директора департамента финансового мониторинга Людмилу Снигур от исполнения должностных обязанностей.
Об этом банк сообщил во вторник, 25 августа.
Sense Bank временно отстранил Людмилу Снигур: что известно
На время отстранения Снигур заблокировали доступ к корпоративной сети и всем системам банка.
— АО Sense Bank заинтересован в полном выяснении обстоятельств в рамках дела и продолжает сотрудничество с правоохранительными органами в рамках действующего законодательства, – говорится в пресс-релизе.
Напомним, 21 августа Национальный банк Украины направил Sense Bank официальное письмо с требованием отстранить Снигур.
В НБУ сообщили, что продолжают работу в рамках открытого ранее производства относительно вмешательства в операционные системы банка.
Регулятор намерен реагировать после установления всех обстоятельств и фактов.
Требование Национального банка выдвинули после публикации материалов расследования НАБУ Форест Гамп.
В них шла речь об операциях через Сенс Банк во время внесения 150 млн грн залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко.
К слову, прокурор САП просит суд взять председателя правления Sense Bank Алексея Ступака под стражу с альтернативой залога в 150 млн грн.
Фото: Sense Bank