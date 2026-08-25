Государственный Sense Bank временно отстранил директора департамента финансового мониторинга Людмилу Снигур от исполнения должностных обязанностей.

Об этом банк сообщил во вторник, 25 августа.

Sense Bank временно отстранил Людмилу Снигур: что известно

На время отстранения Снигур заблокировали доступ к корпоративной сети и всем системам банка.

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— АО Sense Bank заинтересован в полном выяснении обстоятельств в рамках дела и продолжает сотрудничество с правоохранительными органами в рамках действующего законодательства, – говорится в пресс-релизе.

Напомним, 21 августа Национальный банк Украины направил Sense Bank официальное письмо с требованием отстранить Снигур.

В НБУ сообщили, что продолжают работу в рамках открытого ранее производства относительно вмешательства в операционные системы банка.

Регулятор намерен реагировать после установления всех обстоятельств и фактов.

Требование Национального банка выдвинули после публикации материалов расследования НАБУ Форест Гамп.

В них шла речь об операциях через Сенс Банк во время внесения 150 млн грн залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко.

К слову, прокурор САП просит суд взять председателя правления Sense Bank Алексея Ступака под стражу с альтернативой залога в 150 млн грн.

Фото: Sense Bank

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